26e et dernière journée de Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 26e et dernière journée de Top 16, programmée le samedi 25 mai, s’annonce décisive dans la course aux dernières places pour les phases finales. L’ensemble des rencontres est à suivre à partir de 16h15 en multiplex sur Canal+ et en intégralité sur Rugby+.

Samedi 25 mai

16h15 : Agen-Racing 92 sur Canal+ (en multiplex) et Rugby+ (en intégralité)



16h15 : La Rochelle-Bordeaux-Bègles sur Canal+ (en multiplex) et Rugby+ (en intégralité)



16h15 : Stade Français-Pau sur Canal+ (en multiplex) et Rugby+ (en intégralité)



16h15 : Grenoble-Lyon sur Canal+ (en multiplex) et Rugby+ (en intégralité)



16h15 : Castres-Toulon sur Canal+ (en multiplex) et Rugby+ (en intégralité)



16h15 : Clermont-Montpellier sur Canal+ (en multiplex) et Rugby+ (en intégralité)



16h15 : Toulouse-Perpignan sur Canal+ (en multiplex) et Rugby+ (en intégralité)