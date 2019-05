Top 14 : vainqueur du Stade Français (42-25), Montpellier récupère la dernière place qualificative

Au terme d'une fin de match à rebondissements, Montpellier s'est offert un précieux succès face au Stade Français (42-25), dimanche, lors de la 25e journée de Top 14.

Le MHR est sorti vainqueur du combat de l’espoir. Alors qu’il comptait encore 13 points de retard sur la 6e place du Top 14, qualificative pour les playoffs, le vice-champion de France est parvenu à passer devant La Rochelle à la faveur de cette victoire incroyable face au Stade Français.

Alors qu’ils ont cru tenir le bonus offensif à dix minutes de la fin du match, les coéquipiers de Benoît Paillaugue ont encaissé un essai à la dernière minute du temps réglementaire. Mais sur le renvoi, le pilier Mohammed Haouas a réalisé une percée somptueuse pour un inscrire un essai ô combien important.

Le MHR envoie un message

A égalité de points avec les Maritimes mais devant à la différence particulière, les Héraultais devront faire mieux que les Rochelais lors de la dernière journée de championnat le week-end prochain. Le MHR se déplacera à Clermont, déjà qualifié pour les demi-finales, alors que La Rochelle recevra Bordeaux-Bègles, qui n’a plus rien à jouer.

« On a fait le travail, s’est réjoui Yvan Reilhac. Ça fait un petit moment qu’on joue en équipe et je pense que l’on sera difficile à arrêter. Depuis la défaite à Perpignan, on joue très bien. Tout va bien. » Les autres formations sont prévenues. Montpellier arrive lancé.