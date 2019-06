Coupe du monde féminine, en direct : la défenseure Mbock Bathy incertaine pour le match d'ouverture du Mondial

La Coupe du monde féminine de football se tient en France du 7 juin au 7 juillet. Résultats, compositions, matchs en direct... Retrouvez l'ensemble de la compétition sur le site de CNews.

13H44

La défenseure de Lyon Griedge Mbock Bathy souffre d'une «légère entorse» à un genou et est incertaine pour le match d'ouverture du Mondial-2019 féminin vendredi, a annoncé la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre dimanche dans Téléfoot. C'est une «mauvaise nouvelle», a commenté la technicienne, ajoutant : «d'ici vendredi ça risque d'être compliqué» pour la voir sur le terrain.

A noter que c'est la 4e joueuse de Lyon, vainqueur en mai de sa 6e Ligue des champions au terme d'une saison éreintante, qui souffre de pépins physiques pendant la préparation du Mondial.

vendredi 31 mai

22H57

Les Bleues ont assuré l'essentiel ce vendredi en remportant face à la Chine (2-1) leur dernier match de préparation à Créteil, une semaine avant le début de la Coupe du monde, une répétition générale entachée par un nouveau forfait, celui de l'habituelle capitaine.

L'absence d'Amandine Henry, qui ne figurait pas sur la feuille de match, vient alourdir, à sept jours du match d'ouverture face à la Corée du Sud au Parc des Princes, une infirmerie où figurent déjà l'attaquante vedette des Bleues, Eugénie Le Sommer, et la star lyonnaise Amel Majri, blessées.

Privée de trois de ses cadres, l'équipe de France féminine ne termine pas dans la plus grande sérénité sa phase de préparation face à une équipe de Chine qui avait pourtant été choisie pour son profil proche, dans le jeu comme dans le gabarit, du premier adversaire français de ce Mondial à domicile (7 juin - 7 juillet).

De fait, une semaine après leur victoire 3-0 face à la Thaïlande, les filles de Corinne Diacre se sont fait peur face à des Chinoises pourtant frileuses, se montrant assez peu dangereuses dans le jeu et concédant l'égalisation en milieu de match.

Paradoxalement, c'est peut-être l'ouverture du score de la buteuse Valérie Gauvin (30e, 1-0), qui s'est retrouvée un peu heureusement dans la surface sur la trajectoire d'une frappe écrasée de Marion Torrent, qui représente le mieux cette victoire qui laisse un goût d'inachevé.

Car, pour le reste, les Bleues se sont créé peu d'occasions: en première période, une tête de Valérie Gauvin à la réception d'un centre à la 11e minute, et quelques déboulés de Kadidiatou Diani sur son aile gauche, la française la plus en vue vendredi.

vendredi 24

18h01

Sans forcer, l'équipe de France féminine a logiquement battu la modeste Thaïlande 3-0 samedi à Orléans, en match de préparation, à 13 jours de la Coupe du monde à domicile (7 juin - 7 juillet). Sans leurs meilleures joueuses laissées au repos, les footballeuses françaises l'ont emporté grâce à un but d'Elise Bussaglia (61e) et un doublé de Kadidiatou Diani (78e, 86e), mais ont manqué deux penalties. Il leur reste un match de préparation contre la Chine vendredi prochain, avant de démarrer le Mondial, le 7 juin face à la Corée du Sud.

16h11

«On part de loin, on a tout à écrire», a lancé la capitaine des Bleues Amandine Henry vendredi, à deux semaines du Mondial en France (7 juin - 7 juillet), alors que l'équipe de France féminine n'a jamais remporté le moindre grand titre.

15h35

L'attaquante française Eugénie Le Sommer a déclaré forfait pour le match de préparation à la Coupe du monde face à la Thaïlande samedi à Orléans, a annoncé vendredi la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre.

«Avec Eugénie on n'a pas pris de risques sur la fin de la séance hier, on n'en a pas pris ce matin», a déclaré Corinne Diacre, après que sa buteuse a dû écourter sa séance d'entraînement jeudi soir. «Elle a un problème à un muscle fessier, elle va passer des examens ce (vendredi) soir, a poursuivi la technicienne. Même le docteur ne sait pas ce qu'elle a. L'idée, c'est de passer un examen complémentaire poussé pour savoir ce qu'elle a, et lui prodiguer les soins appropriés. Mais me concernant je n'ai aucune inquiétude pour le moment, tant que je ne sais pas, je ne vais pas m'inquiéter pour rien.»

01h33

L'attaquante américaine Alex Morgan n'ira pas à la Maison Blanche si l'équipe des Etats-Unis devait remporter le Mondial. «Je ne suis pas favorable à beaucoup de choses que l'administration actuelle défend», a expliqué Morgan (29 ans), qui fait la Une du prestigieux magazine américain Time.

L'attaquante d'Orlando, mariée au joueur du Los Angeles Galaxy Servando Carrasco qui a grandi au Mexique, regrette notamment la politique de lutte contre l'immigration illégale, l'un des fers de lance de la présidence de Donald Trump.

Jeudi 23 mai

16h23

La gardienne de l'équipe de France Sarah Bouhaddi «est la meilleure gardienne du monde», a assuré sa coéquipière Solène Durand jeudi à Clairefontaine.

14h

La photo officielle de l'équipe de France a été dévoilée sur Twitter.