Richard Carapaz remporte le Tour d'Italie 2019

Richard Carapaz a remporté dimanche le Tour d’Italie au terme du contre-la-montre final gagné par Chad Haga.

A 26 ans, le coureur de Movistar, qui a devancé au classement final l’Italien Vicenzo Nibal et le Slovène Primoz Rooglic, est ainsi devenu le premier Equatorien à s’imposer sur le Giro, et le deuxième sud-américain après le Colombien Nairo Quintana. Valentin Madouaas, premier Français, est 13e .

Richard Carapaz, qui aura porté huit jours le maillot rose de leader, a notamment remporté la 4e et la 14e étape de ce Tour d'Italie.

Cycling - Richard Carapaz is the first Ecuadorian Grand Tour winner. The previous new country with a GT winner was Great Britain, when Bradley Wiggins won the 2012 Tour de France. #giro #giro102

