Coupe du monde féminine : 79% des Français placent beaucoup d’espoir dans l’équipe de France

Les Français croient en leur joueuses. C'est en tout cas ce que révèle un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur la Coupe du monde féminine de football. Alors que le coup d'envoi sera donné le 7 juin dans l’Hexagone, 79% des sondés estiment que les Bleues ont des chances importantes de remporter la compétition.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Alors que 92% du panel connaît encore mal les joueuses qui composent l’équipe de France – même si les grands noms ne manquent pas : Eugénie Le Sommer, Wendie Renard, Amandine Henry, … – 63% des Français et 92% des amateurs de football, comptent suivre la compétition.

Réalisée sur Internet du mercredi 29 au vendredi 31 mai auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, l’étude révèle également que 81% des Français et 89% des amateurs de football, encourageraient leur fille à faire du football si elle le souhaitait.

Des chiffres encourageants quand on sait que le football féminin souffre toujours d'un certain manque de notoriété et qu’en France, à peine 8% des licenciés sont des femmes.

A quelques jours de match d’ouverture au Parc des Princes, entre les Bleues et la Corée du Sud, 3% des sondés comptent aller au stade, 35% regarder des matchs et 25% s’intéresseront a minima aux résultats.

Dans le détail, les hommes (73%) comptent davantage s’y intéresser que les femmes (53%). Demi-finalistes en 2011 et quart de finalistes en 2015 à la Coupe du Monde et trois fois quart de finalistes à l’Euro, les Bleues comptent bien continuer sur leur lancée et suivre la même trajectoire que leurs homologues masculins.

A noter que les Français étaient moins optimistes pour les Bleus lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. En effet, moins d'un Français sur quatre misait sur une victoire de l'équipe de France. On connaît la suite.