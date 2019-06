Dominic Thiem-Gaël Monfils, 8es de finale de Roland-Garros 2019 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Jusqu’ici tout va bien pour Gaël Monfils. Presque sans forcer, le n°1 Français est en 8e de finale de Roland-Garros, où la pente va sérieusement s’élever, ce lundi, face à Dominic Thiem. Une rencontre à suivre en direct pas avant 15h sur France 2 et Eurosport 1.

Le premier gros test dans un début de quinzaine sans accroc. Arrivé Porte d’Auteuil avec des ambitions clairement affichées, «La Monf’» n’a pas traîné en route pour se défaire du Japonais Taro Daniel et de ses compatriotes Adrian Mannarino et Antoine Hoang, écartés sans avoir lâché de sets. Une première pour lui en treize participations et seuls deux joueurs peuvent en dire autant depuis l'entame du tournoi : Novak Djokovic et Roger Federer. Même Rafael Nadal a déjà perdu une manche.

Mais de quoi s’emballer du côté du Tricolore, présent pour la 8e fois de sa carrière en 8e de finale des Internationaux de France, onze ans après sa demi-finale sur la terre battue parisienne qui demeure son meilleur résultat. «Il n’y a pas vraiment de signification, c’est juste que j’ai fait trois bons matchs, des matchs pleins», a confié Monfils, néanmoins rassuré sur son état physique et «content d’arriver frais en deuxième semaine.»

Et de la fraicheur, il en aura besoin pour affronter l’Autrichien, tête de série n°4 et finaliste malheureux l’année dernière. Un adversaire qu’il n’a encore jamais battu en quatre confrontations. Mais il en faut plus pour entamer la confiance du Français, qui rêve de soulever la Coupe des Mousquetaires le 9 juin prochain.

«Je vais jouer contre un joueur qui derrière Novak (Djokovic) et Rafa (Nadal), peut gagner potentiellement le tournoi, qui était finaliste l’an dernier. Il se sent très bien, il a fait une super saison jusqu’à maintenant. C'est un joueur qui me pose des problèmes (…). Cela va être un gros match, comme je les aime, a lancé Gaël Monfils. Mais personne n'est inarrêtable. Le public peut m’apporter un soutien énorme. Avec lui, c’est plus facile de créer des miracles.» Et il va tout donner pour qu’il s’en produise un sur le Central.