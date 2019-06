Les surprenantes réactions à la victoire de Ruiz face à Joshua

C’est l’une des surprises les plus retentissantes de l’histoire de la boxe. Contre toute attente, Anthony Joshua, champion WBA, IBF et WBO des poids lourds, a concédé, samedi soir, à New York, sa première défaite, face à l’Américain d’origine mexicaine Andy Ruiz.

Tout avait pourtant bien commencé pour le Britannique champion olympique à Londres en 2012, qui avait envoyé son adversaire au léger embonpoint au tapis dès la 3e reprise. Mais la réaction de Ruiz ne s’est pas faite attendre en envoyant Joshua au sol à deux reprises avant même la fin du 3e round devant un Madison Square Garden médusé.

Si Anthony Joshua a quelque peu repris l’ascendant par la suite, la rencontre a basculé dans le 7e round. Ruiz a porté un violent enchaînement de coups au Britannique qui a été compté une nouvelle fois avant de pouvoir reprendre le combat et d’être de nouveau envoyé au tapis quelques instants plus tard.

Joshua est parvenu à se relever et s’est dirigé dans un coin, mais et mais il était incapable d’obéir aux instructions de l’arbitre, qui a décidé de mettre un terme au combat. A la plus grande joie d’Andy Ruiz, premier surpris de cette victoire. «J’ai voulu prouver à tout ceux qui doutaient de moi et qui pensaient que j’allais me coucher dès la première reprise qu'ils avaient tort», s’est exclamé le nouveau champion WBA, IBF et WBO de la catégorie-reine après cette 33e victoire pour une défaite. Avant d’ajouter : «Je suis encore en train de me pincer pour voir si c'est bien vrai. C’est incroyable.» Et il n’est pas le seul à être incrédule.

