Coupe du monde féminine, en direct : Wendie Renard libère les Bleues

Un an après l'incroyable sacre de la bande à Griezmann, les femmes disputent à leur tour leur Coupe du monde. Les Bleues visent le premier titre de championne du monde de leur histoire. Après avoir réussi leurs débuts contre les Sud-Coréennes (4-0), les Françaises ont confirmé face à la Norvège (2-1) et se sont qualifiées pour les 8e de finale grâce à la victoire de la Chine contre l'Afrique du Sud.

> Dans le groupe A, la France a joué contre la Corée du Sud (victoire 4-0), et également vaincu la Norvège le 12 juin (2-1). Qualifiées pour les 8e de finale, les joueuses doivent désormais se préparer pour leur match contre le Nigeria (17 juin à 21h).

> Derrière les Etats-Unis, les Bleues font partie avec l'Allemagne et l'Angleterre des principales prétendantes au titre

> Découvrez le calendrier de la compétition

Lundi 17 juin

22h40

La France mène 1-0 contre le Nigeria grâce à un penalty de Wendie Renard.

22h18

Trente minutes à jouer encore à Rennes et toujours 0-0. Les Bleus poussent !

21h55

A la pause, la France et le Nigeria se neutralisent dans un match à faible intensité.

21h20

Après vingt minutes de jeu, le score reste vierge entre le Nigeria et la France.

20H33

La sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre a titularisé la latérale Eve Perisset, la milieu Charlotte Bilbault et les attaquantes Viviane Asseyi et Delphine Cascarino contre le Nigeria. Coup d'envoi à 21h toute à l'heure.

12h30

Les Françaises se préparent à affronter le Nigéria, à Rennes, pour leur dernier match de poule. Déjà qualifiée en huitième de finale après avoir battu la Corée du Sud (4-0) et la Norvège (2-1), les joueuses de Corinne Diacre sont déjà assurées de jouer les huitièmes.

Mais elles tenteront, ce soir, à Rennes, de remporter ce troisième match, sans réel enjeu, pour faire un sans-faute et se hisser ainsi à la première du groupe A.

Dimanche 16 juin

21h

Les Etats-Unis ont décroché facilement leur sésame pour les huitièmes de finale en l'emportant (3-0) face au Chili, dimanche 16 juin, au Parc des Princes.

Pour cette rencontre, la joueuse star, Alex Morgan, a été laissée au repos, ce qui n'a pas empêché ses coéquipières de dominer les Chiliennes avec un score, toutefois, moins impressionnant que celui obtenu face aux Thaïlandaises, la semaine dernière. Les Américaines les avaient écrasées (13-0), pour rappel.

Samedi 15 juin

23h

Le Canada a décroché son billet pour les 8es de finale du Mondial de football féminin après sa victoire logique acquise aux dépens de la Nouvelle-Zélande (2-0), samedi à Grenoble. Les Canadiennes rejoignent en tête du groupe E les Pays-Bas, victorieux plus tôt dans la journée du Cameroun (3-1).

Les Pays-Bas se sont également qualifiés en battant le Cameroun (3-1), à Valenciennes.

Vendredi 14 juin

20h41

L'équipe italienne a écrasé la Jamaïque (5-0). Cette victoire leur permet donc de prendre la tête du groupe C, devant le Brésil et surtout de se qualifier pour les 8e de finale.

12H35

Après leur victoire face à la Norvège, les Bleues se sont envolées vers Rennes pour y disputer leur dernier match de poule face au Nigéria. Sûres d'être en huitième de finale, les joueuses de Corinne Diacre ont pris l'avion dans une ambiance au beau fixe, d'après ces images captées par la FFF.

Les images du voyage entre Nice et Rennes ! Prochain match lundi face au Nigeria pour la première place du groupe

10H31

Après la déception du match nul concédé face à l'Argentine (0-0), le Japon va vouloir se reprendre cet après-midi face à l'Ecosse au Roazhon Park.

09H22

Ce vendredi 14 juin, trois matchs de Coupe du monde sont au programme. D'abord le premier match de la deuxième journée du groupe D entre le Japon et l'Écosse à 15 heures. La Jamaïque affrontera ensuite l'Italie dans la suite du groupe Cà 18 heures et l'Angleterre affrontera l'Argentine (groupe D) à 21 heures.

Jeudi 13 juin

23h08

La France est qualifiée pour les 8e de finale, et ce, grâce à la victoire de la Chine contre l'Afrique du Sud (1-0).

19h45

L'attaquante brésilienne, Marta Vieira da Silva, a battu, ce soir, un nouveau record. Elle est la première joueuse à marquer au moins un but lors de 5 phases finales de Coupe du monde. Face à l'Australie, ce jeudi, elle a inscrit son 6e but en mondial.

09H32

Plus de 10 millions de téléspectateurs ont regardé la victoire des Bleues face à la Norvège hier soir, selon les audiences relayées par le site spécialisé PureMedias ce matin.

Mercredi 12 JUIN

23h00

L'équipe de France s'est imposée face à la Norvège (2-1), faisant un grand pas vers les 8es de finale.

21h00

Suivez la rencontre France-Norvège en direct commenté.

Coupe du monde 2019 : France-Norvège, découvrez les compositions des équipes #FRANOR

19h52

L'Allemagne a battu l'Espagne 1-0, prenant au passage la tête du groupe B.

16h50



Dans le groupe A, celui de la France, le Nigeria a battu la Corée du Sud (2-0). Les Sud-Coréennes comptent deux défaites en autant de rencontres. De leur côté, les Nigerianes se relancent après leur revers contre la Norvège (3-0).

08H35

Ce mercredi 12 juin, la France (Groupe A) jouera son deuxième match de la Coupe du monde face à la Norvège, à 21 heures. Dans le groupe A également, la Corée du sud affrontera le Nigeria. On aura également droit à un match entre l'Allemagne et l'Espagne, toutes deux en tête du groupe B, à 18 heures.

Mardi 11 juin

22h53

Le dernier match du jour est terminé. Les Etats-Unis ont écrasé la Thaïlande 13-0. Les Américaines ont ainsi battu le record de buts inscrits dans cette compétition.

22h40

10-0 pour les Américaines !

22h30

A 15 minutes du coup de sifflet final, les Etats-Unis mènent 8-0 contre la Thaïlande.

20h45

Les Suédoises se sont finalement imposées 2-0 face au Chili.

C'est l'ancienne joueuse du PSG, Kosovare Asllani, qui a délivré son équipe à la 83e minute, d'un tir du gauche sous la barre. Puis dans le temps additionnel, Madelen Janogy, tout juste entrée en jeu, a superbement doublé la mise d'une frappe imparable après un numéro dans la surface (90+4).

20h12

Le match Chili-Suède reprend après 45 minutes d'interruption due aux conditions météorologiques.

19h36

Le match opposant la Suède et le Chili a été interrompu à la 71e minute en raison d'un violent orage accompagné de fortes pluies et d'éclairs. L'arbitre mexicaine Lucila Venegas a intimé aux joueuses de regagner les vestiaires, estimant que les conditions étaient dangereuses.

Le score était de 0-0 au moment de cette interruption.

16h50

Dans les derniers instants de la rencontre, les Pays-Bas se sont imposés face à la Nouvelle Zélande (1-0).

14h47

Impressionnées par les deux buts de la tête de Wendie Renard lors du match d'ouverture des Bleues, les Norvégiennes se sont préparées à leur match contre la France mercredi en faisant appel à un membre du staff de près de 2 mètres.

Selon la chaîne norvégienne TV2, le chargé de presse de l'équipe scandinave Terje Skeie, du haut de son 1,96 mètre, a campé le rôle de la grande joueuse française (1,87 m) lundi à l'entraînement sur les coups de pied arrêtés.

14h41

A 15h, la Nouvelle-Zélande affronte les Pays-Bas dans le groupe E. Suivront ensuite deux rencontres du groupe F : Chili-Suède (18h) et Etats-Unis-Thaïlande (21h).

12H15

Trois matchs sont au programme de la Coupe du monde féminine de football ce mardi 11 juin 2019 : la Nouvelle-Zélande affronte les Pays-Bas (groupe E) à 15h, le Chili est opposé à la Suède à 18h, et les Etats-Unis jouent contre la Thaïlande à 18h (groupe F). La France jouera, elle, son deuxième match mercredi soir (21h) contre la Norvège (groupe A).

11H58

A la veille du deuxième match des Bleues contre la Norvège lors du Mondial féminin, la sélectionneuse Corinne Diacre a indiqué en conférence de presse que le onze qui a débuté vendredi face à la Corée du Sud devrait être reconduit.

11h17

Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus, donnera à 11h30 une conférence de presse à suivre en direct sur CNEWS.

08H38

L'engouement autour de l'équipe de France féminine, qui a attiré vendredi près de 11 millions de télespectateurs lors du match d'ouverture du Mondial-2019 à domicile, est «un vrai plaisir, un moment magique», s'est enthousiasmée la latérale Amel Majri, lundi lors d'un point-presse. «On ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, mais voir autant d'engouement, au niveau du public ou de l'audience, c'est top. Franchement on ne s'attendait pas à ça. J'espère qu'avec les prochaines rencontres, on fera aussi bien», a déclaré la latérale des Bleues.

LUNDI 10 JUIN

22h03

L'Argentine a tenu tête au Japon, l'une des équipes favorites du Mondial, en arranchant le match nul (0-0). Ainsi, face aux Japonaises, championnes du monde en 2011 et finalistes il y a quatre ans, elles ont remporté le premier point de l’histoire de leur sélection.

Dans l'autre match du jour, le Canada a battu le Cameroun (1-0).

16h27

A 41 ans, la Brésilienne Formiga est devenue l'athlète la plus âgée de l'Histoire de la Coupe du monde, et le première à disputer la compétition à sept reprises. 150 joueuses disputant cla compétition n'étaient même pas nées lorsqu'elle disputa sa première Coupe du monde.

Formiga became the oldest athlete in FIFA World Cup history and the first to play in 7 tournaments.





15h08

La sélection japonaise est arrivée au Parc des Princes, où elle doit affronter l'Argentine à 18h.

15h03

Les joueuses de l'équipe d'Angleterre semblent aborder la compétition de manière sereine, notamment Nikita Parris.

11h12

Au programme ce lundi le Cameroun qui affronte le Canada au stade de la Mosson, à 21h.

Dimanche 9 juin

19h56

Alors que trois matchs étaient programmés ce dimanche, les supporters n'ont pas été déçus du spectacle. En début d'après-midi, l'Italie a crée la surprise en battant l'Australie (2-1). Les Brésiliennes ont quant à elle écrasé les Jamaïquaines (3-0) et les Anglaises, qui comptent parmi les favorites du tournoi, ont démarré leur Mondial en s'imposant face à l'Ecosse (2-1) à l'Allianz Riviera de Nice, dans la première journée du groupe D.

Samedi 8 juin

22h58

La Norvège a écrasé le Nigéria (3-0) lors de la deuxième rencontre du groupe A.

19H58

L'Espagne s'est imposée face à l'Afrique du Sud (3-1) grâce à un doublé de Jennifer Hermoso sur deux penalties (69e, 82e) et un but de Lucia Garcia en fin de match (89e). Une victoire qui permet à l'Espagne de prendre la tête du groupe B, à égalité de points avec l'Allemagne.

16h57

Pour le premier match du groupe B, l'Allemagne, l'une des équipes favorites de la compétition, affrontait la Chine à Rennes. Un match difficile pour les doubles championnes du monde qui l'ont finalement emporté 1-0, grâce à une frappe de Giulia Gwinn à l'entrée de la surface (66e).

12h00

Les joueuses de l'Equipe de France réagissent à leur premier match victorieux dans ce Mondial.

Victoire pour le match d'ouverture



4 buts marqués



0 but encaissé



+45 000 spectateurs



+10 millions de téléspectateurs





Victoire pour le match d'ouverture

4 buts marqués

0 but encaissé

+45 000 spectateurs

+10 millions de téléspectateurs

Mais ce n'est que le début. Prochain match mercredi à Nice face à la Norvège

09h00

Les rencontres de ce samedi 8 juin :

15h : Allemagne-Chine

18h : Espagne-Afrique du Sud

21h : Norvège-Nigeria

Vendredi 7 juin

23h36

«Tout n'est pas parfait, on a pris quelques contres notamment en deuxième période. Il y a des petites choses à revoir mais dans l'ensemble on a fait un match sérieux, de bon augure pour la suite. Mais c'est juste une étape, il ne faut pas s'enflammer. On reste les pieds sur Terre, il y a un long chemin à parcourir», a réagi sur Canal + Corinne Diacre, sélectionneuse de l'équipe de France, après la victoire contre la Corée du Sud.

23H08

Des occasions, des buts, une très belle ambiance et une large victoire. Les Bleues ne pouvaient pas espérer une meilleure entrée dans leur Coupe du monde, ce vendredi, dans un Parc des Princes à guichets fermés, contre une très faible équipe de Corée du Sud (4-0).

23H02

Amandine Henry trouve enfin la cible après plusieurs essais. A l'entrée de la surface, légèrement excentrée, la capitaine des Bleues trouve le petit filet opposé d'une superbe frappe enroulée.

21H52

Et de trois pour les Bleues ! Juste avant la pause, l'équipe de France s'offre un troisième but grâce à un doublé de Wendie Renard. Sur un corner de la gauche cette fois, la Lyonnaise place un nouveau coup de tête qui finit dans le petit filet. 3-0 !

21H16

L'attaquante française Eugénie Le Sommer a marqué vendredi face à la Corée du Sud le premier but du Mondial féminin en France, lors du match d'ouverture au Parc des Princes. Sur un centre de la capitaine Amandine Henry, sa partenaire de l'Olympique lyonnais a ouvert la marque à la 9e minute.

20H08

La sélectionneuse de l'équipe de France féminine Corinne Diacre a préféré Kadidiatou Diani à Valérie Gauvin, l'habituelle titulaire en attaque, dans le onze des Bleues pour le match d'ouverture du Mondial-2019 contre la Corée du Sud, vendredi au Parc des Princes, selon la Fifa. Selon l'Equipe et RMC, Gauvin a été sanctionnée en raison de «retards à l'entraînement». La France, pays-hôte de la compétition (7 juin - 7 juillet), espère remporter avec ses Bleues le premier trophée majeur de son histoire, un an après le triomphe de l'équipe de France masculine en Russie.

18h15

Comme il l'a rappelé dans une vidéo, le FC Barcelone est le club qui a envoyé le plus de joueuses à la Coupe du Monde. Pas moins de 15 membres de l'équipe sont présentes en France.

18h07

Les joueuses de l'équipe du Cameroun on fait le spectacle en descendant du bus à Montpellier, où elles doivent jouer lundi leur premier match contre le Canada.

17H28

La ville de Cannes a apporté ses encouragements à l'équipe de France féminine de football.

Et ce soir bien sûr... #AllezLesBleues !





15h21

La préparation des Bleus ce matin, à quelques heures du match contre la Corée du Sud.

Réveil musculaire pour nos Bleues à 10H30 ce matin #FRA



Réveil musculaire pour nos Bleues à 10H30 ce matin

France - Corée du Sud dès 21H00

12h10

Premier Ballon d’Or féminin de l’histoire, la Norvégienne de 23 ans Ada Hegerberg ne participera au Mondial 2019 organisé en France.

09h57

950.000 billets ont déjà été vendus pour ce Mondial... retrouvez tous les chiffres clés de la compétition.

08h14

Alex Morgan, Marta, Amandine Henry... découvrez toutes les stars de ce Mondial à suivre.

06h45

C'est le grand jour pour les Françaises ! Elles ouvrent leur Mondial ce soir avec une rencontre contre la Corée du Sud au Parc des Princes.

DIMANCHE 2 JUIN

13H44

La défenseure de Lyon Griedge Mbock Bathy souffre d'une «légère entorse» à un genou et est incertaine pour le match d'ouverture du Mondial-2019 féminin vendredi, a annoncé la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre dimanche dans Téléfoot. C'est une «mauvaise nouvelle», a commenté la technicienne, ajoutant : «d'ici vendredi ça risque d'être compliqué» pour la voir sur le terrain.

A noter que c'est la 4e joueuse de Lyon, vainqueur en mai de sa 6e Ligue des champions au terme d'une saison éreintante, qui souffre de pépins physiques pendant la préparation du Mondial.

vendredi 31 mai

22H57

Les Bleues ont assuré l'essentiel ce vendredi en remportant face à la Chine (2-1) leur dernier match de préparation à Créteil, une semaine avant le début de la Coupe du monde, une répétition générale entachée par un nouveau forfait, celui de l'habituelle capitaine.

L'absence d'Amandine Henry, qui ne figurait pas sur la feuille de match, vient alourdir, à sept jours du match d'ouverture face à la Corée du Sud au Parc des Princes, une infirmerie où figurent déjà l'attaquante vedette des Bleues, Eugénie Le Sommer, et la star lyonnaise Amel Majri, blessées.

Privée de trois de ses cadres, l'équipe de France féminine ne termine pas dans la plus grande sérénité sa phase de préparation face à une équipe de Chine qui avait pourtant été choisie pour son profil proche, dans le jeu comme dans le gabarit, du premier adversaire français de ce Mondial à domicile (7 juin - 7 juillet).

De fait, une semaine après leur victoire 3-0 face à la Thaïlande, les filles de Corinne Diacre se sont fait peur face à des Chinoises pourtant frileuses, se montrant assez peu dangereuses dans le jeu et concédant l'égalisation en milieu de match.

Paradoxalement, c'est peut-être l'ouverture du score de la buteuse Valérie Gauvin (30e, 1-0), qui s'est retrouvée un peu heureusement dans la surface sur la trajectoire d'une frappe écrasée de Marion Torrent, qui représente le mieux cette victoire qui laisse un goût d'inachevé.

Car, pour le reste, les Bleues se sont créé peu d'occasions: en première période, une tête de Valérie Gauvin à la réception d'un centre à la 11e minute, et quelques déboulés de Kadidiatou Diani sur son aile gauche, la française la plus en vue vendredi.

vendredi 24

18h01

Sans forcer, l'équipe de France féminine a logiquement battu la modeste Thaïlande 3-0 samedi à Orléans, en match de préparation, à 13 jours de la Coupe du monde à domicile (7 juin - 7 juillet). Sans leurs meilleures joueuses laissées au repos, les footballeuses françaises l'ont emporté grâce à un but d'Elise Bussaglia (61e) et un doublé de Kadidiatou Diani (78e, 86e), mais ont manqué deux penalties. Il leur reste un match de préparation contre la Chine vendredi prochain, avant de démarrer le Mondial, le 7 juin face à la Corée du Sud.

16h11

«On part de loin, on a tout à écrire», a lancé la capitaine des Bleues Amandine Henry vendredi, à deux semaines du Mondial en France (7 juin - 7 juillet), alors que l'équipe de France féminine n'a jamais remporté le moindre grand titre.

15h35

L'attaquante française Eugénie Le Sommer a déclaré forfait pour le match de préparation à la Coupe du monde face à la Thaïlande samedi à Orléans, a annoncé vendredi la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre.

«Avec Eugénie on n'a pas pris de risques sur la fin de la séance hier, on n'en a pas pris ce matin», a déclaré Corinne Diacre, après que sa buteuse a dû écourter sa séance d'entraînement jeudi soir. «Elle a un problème à un muscle fessier, elle va passer des examens ce (vendredi) soir, a poursuivi la technicienne. Même le docteur ne sait pas ce qu'elle a. L'idée, c'est de passer un examen complémentaire poussé pour savoir ce qu'elle a, et lui prodiguer les soins appropriés. Mais me concernant je n'ai aucune inquiétude pour le moment, tant que je ne sais pas, je ne vais pas m'inquiéter pour rien.»

01h33

L'attaquante américaine Alex Morgan n'ira pas à la Maison Blanche si l'équipe des Etats-Unis devait remporter le Mondial. «Je ne suis pas favorable à beaucoup de choses que l'administration actuelle défend», a expliqué Morgan (29 ans), qui fait la Une du prestigieux magazine américain Time.

L'attaquante d'Orlando, mariée au joueur du Los Angeles Galaxy Servando Carrasco qui a grandi au Mexique, regrette notamment la politique de lutte contre l'immigration illégale, l'un des fers de lance de la présidence de Donald Trump.

Jeudi 23 mai

16h23

La gardienne de l'équipe de France Sarah Bouhaddi «est la meilleure gardienne du monde», a assuré sa coéquipière Solène Durand jeudi à Clairefontaine.

14h

La photo officielle de l'équipe de France a été dévoilée sur Twitter.