Le journal du mercato estival 2019 : Maurizio Sarri nouvel entraîneur de la Juventus

Le marché des transferts ouvre ses portes et les clubs vont pouvoir officialiser l'arrivée ou le départ de joueurs. Découvrez les rumeurs, signatures et officialisations concernant des équipes européennes.

C'est désormais officiel. Maurizio Sarri quitte Chelsea après seulement une saison en poste. L'ancien technicien de Naples va rejoindre la Juventus Turin. Avec les Blues, il a remporté la Ligue Europa.

Maurizio Sarri is leaving Chelsea Football Club to return to Italy and become manager of Juventus. https://t.co/gIeiIp1ZEo

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 juin 2019