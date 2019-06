Parti en pole position, Fabio Quartararo décroche son tout premier podium en Catalogne

Historique ! Fabio Quartararo a terminé deuxième du Grand Prix de Catalogne de MotoGP dimanche. Le tout premier podium de sa carrière dans la catégorie reine.

Le Français, qui ne disputait que sa 7e course parmi l'élite, a terminé derrière l’intouchable Marc Marquez, qui accroît son avance au classement des pilotes. Et cette fois, le Niçois de 20 ans a su faire preuve de patience et de chance. Après la deuxième pole position de sa carrière après celle du Grand Prix d’Espagne il y a quelques semaines, le jeune prodige de Yamaha a décroché son tout premier podium dans une course complètement folle. Alors qu’à Jerez, il avait dit abandonné, cette fois-ci la chance l’a accompagné.

Un record et un mental

Doublé par huit adversaires en début de course, Fabio Quartararo a refait son retard petit à petit profitant des chutes de Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi et Maverick Vinales entre autres. Longtemps quatrième après ça, le Français a patienté que son heure arrive. Alex Rins, devant lui, commettait alors une grosse faute à l’approche d’un virage. C’est à ce moment que le Tricolore en profitait pour doubler Danilo Petrucci et conserver sa deuxième place.

« J’ai vu qu’il y avait un petit trou de souris, alors je me suis dit c’est le moment d’y aller, a confié Fabio Quartararo. Vraiment exceptionnelle cette course. Je suis content parce que j’ai pris énormément d’expérience. »

Une excellente performance pour celui qui est le plus jeune poleman de l’histoire. Il a d’ailleurs battu un autre record en Catalogne en devenant le plus jeune Français à se hisser sur le podium de la catégorie reine depuis Christian Ravel en 1970 (21 ans). Et tout cela, quinze jours après une opération du syndrome des loges à l’avant-bras le 4 juin !