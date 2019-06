Vidéo : champagne, Bigflo et Oli, glissade… la folie dans le vestiaire de Toulouse après son titre

Sept ans que le Stade Toulousain attendait ça ! Grâce à sa victoire en finale de Top 14 contre Clermont (24-18), le club haut-garonnais a remporté, samedi, son 20e Bouclier de Brennus, son premier depuis 2012. De quoi célébrer dignement ce titre dans les vestiaires du Stade de France.

La fête a duré jusqu’où bout de la nuit. Et elle avait déjà bien commencé dans l’antre dionysienne quelques minutes après la remise du «bout de bois» qui comme le veut la tradition a été particulièrement maltraité. Les joueurs d’Ugo Mola se sont arrosés au champagne et entonné des chants à la gloire du Stade Toulousain avec des bières à la main.

Ils ont ensuite été rejoints par les rappeurs Bigflo et Oli qui ont mis le feu dans le vestiaire avec un morceau dédié au club rouge et noir.

Les Toulousains se sont ensuite livrés à une séance de «ventriglisse» avec le Bouclier de Brennus comme cible.

Et la fête devrait se suivre tout au long de la journée. Les joueurs sont attendus en héros en début d’après-midi dans la ville Rose. Après un passage par Ernest-Wallon, ils doivent prendre place d’un bus, qui les conduira vers la place du Capitole, où ils seront attendus par près de 20 000 supporters. Les Rouge et Noir apparaitront depuis le balcon de la salle des Illustres aux alentours de 15h45 pour brandir le Bouclier de Brennus et communier avec leurs fans.