Grand Prix d'Autriche F1 : Max Verstappen vainqueur au finish devant Charles Leclerc

Quelle course ! Au terme d'une incroyable remontée, Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix Formule 1 d'Autriche. Le pilote néerlandais a doublé Charles Leclerc à deux tours de l'arrivée.

Après avoir effectué un très mauvais départ, le pilote RedBull, parti deuxième et descendu à la sixième place, a effectué une remontée folle dépassant notamment Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Valtteri Bottas.

Puis, « MadMax », à deux tours de l’arrivée, a ensuite dépassé Charles Leclerc, parti en pole position et en tête depuis le début de la course. La manœuvre qui a permis à Verstappen de prendre le meilleur sur Leclerc a toutefois fait l’objet d'une enquête des commissaires.

Meilleur résultat pour Leclerc

« Après mon départ, je pensais que la course était finie pour moi, a confié Max Verstappen. J’ai dû attaquer très fort par la suite On avait un bon rythme. Je suis extrêmement heureux. (Concernant sa manœuvre sur Leclerc) On est là pour faire la course, sinon on reste à la maison. Si on ne peut pas faire ce type de manœuvre ce n’est plus de la Formule 1. »

"Max : "Si ces contacts ne sont plus autorisés ce n'est plus de la Formule 1" pic.twitter.com/7Q6yEKjC0c — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) 30 juin 2019

Malgré sa déception, Charles Leclerc pourra se satisfaire d'avoir réussi le plus beau résultat de sa carrière en Formule 1. Troisième à Bahreïn, après être parti en pole position également, il s'est donc offert une deuxième place. La victoire n'est plus très loin pour le prodige monégasque qui dispute sa première saison chez Ferrari.