La CAN 2019, en direct : le Mali et la Tunisie valident leur billet pour les huitièmes

Actualités, résultats, infos insolites, classement groupe par groupe, buteurs : suivez toute l'actualité de la CAN 2019 sur CNEWS.

Mardi 2 juillet

22h52

C'est terminé également dans le groupe E. Le Mali a battu l'Angola 1-0 et termine premier de son groupe. Malgré un décevant match nul contre la Mauritanie ce soir (0-0), la Tunisie parvient à se qualifier pour les huitièmes.

19h47

C'est terminé dans le groupe F. Vainqueur de la Guinée Bissau (2-0), le Ghana termine en tête de la poule devant le Cameroun, accroché par le Bénin (0-0). Grâce à ce point du nul, les Ecureuils compostent leur ticket pour les huitièmes de finale et affronteront le Maroc vendredi. Le point sur les qualifiés ici.

18h19

Coup dur. Le gardien du Sénégal Edouard Mendy souffre d'une fracture à la main gauche. Le joueur du Stade de Reims est rentré en France pour se soigner, a annoncé mardi la Fédération sénégalaise.

16h49

Ce mardi place à la dernière journée de la phase de groupes. Au programme : les poules E et F. La Tunisie sera notamment sous pression face à la Mauritanie. Tenant du titre, le Cameroun devra assurer la première place de sa poule face au Bénin. Débuts des premiers matchs du jour à 18h. Le programme et le classement à retrouver ici.

Programme du jour #CAN2019 (Heure FR)





18h :





Bénin - Cameroun



Guinée-Bissau - Ghana





21h :





Mauritanie - Tunisie



Angola - Mali #AFCON2019 #TotalAFCON2019 — Said El Abadi (@SaidElabadi) July 2, 2019

Lundi 1er juillet

23h20

Dans l'autre rencontre du groupe C, le Sénégal a également obtenu sa qualification en battant le Kenya 3-0.

23h20

Déjà qualifiée pour les huitièmes, l'Algérie a enchaîné un troisième succès, en battant largement la Tanzanie 3-0 au Caire.

19h51

C'est terminé dans le groupe D. Le Maroc s'impose face à l'Afrique du Sud (1-0) grâce à un but de Mbark Boussoufa et réalise un sans faute (3 victoires). Dans l'autre rencontre, la Côte d'Ivoire explose la Namibie (4-1) et termine deuxième de la poule. Les Ivoiriens sont qualifiés. Le point sur le groupe D ici.

19h16

Les Ivoiriens doublent la mise face aux Nambiens grâce à Serey Die (2-0). Dans l'autre rencontre, toujours 0-0 entre Marocains et Sud-Africians.

18h47

A la pause dans le groupe D, la Côte d'Ivoire mène face à la Namibie (1-0) grâce au Toulousain Max-Alain Gradel. Dans l'autre rencontre, le Maroc et l'Afrique du Sud sont dos à dos (0-0).

18h01

Les coups d'envoi des rencontres Maroc-Afrique du Sud et Namibie-Côte d'Ivoire ont été donnés.

17h14 :

Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, fait tourner un peu son effectif pour affronter l'Afrique du Sud. Medhi Benatia, Nabil Dirar et le gardien Yassine Bounou sont sur le banc.

Du mouvement dans le 11 de départ !





Benatia, Bounou, Dirar sur le banc. Munir, Mazraoui et Da Costa titulaire côté marocain pour affronter l'Afrique du Sud. #AFSMAR #RSAMAR #CAN2019 #AFCON2019 https://t.co/NfKsgCSj64 — Said El Abadi (@SaidElabadi) 1 juillet 2019

14h00

La dernière journée de la phase de poules de la CAN 2019 se poursuit ce lundi avec les groupes C et D. Si l'Algérie et le Maroc ont déjà leur ticket en poche pour les huitièmes, les regards seront tournés vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui n'auront pas le droit à l'erreur.

13H20

Présent hier en conférence de presse, Nicolas Migné, le sélectionneur français du Kenya, a pointé du doigt une faiblesse potentielle du Sénégal, son adversaire du jour dans cette CAN 2019. «On sait que de temps en temps, dans la mentalité des joueurs sénégalais, il peut y avoir quelques faiblesses, j’espère que ce sera le cas face à nous, sous la pression», a-t-il expliqué, avant de préciser : «Mais après si la machine fonctionne bien, ça peut aussi faire très mal à l’adversaire».

13H04

Blessé face au Maroc, Serge Aurier a dû quitter ses coéquipiers en fin de match. Le défenseur ne va pas disputer la rencontre face à la Namibie, mais pourrait bien revenir dans le onze de départ pour le huitième de finale.

DIMANCHE 30 JUIN

23h05

L'Egypte, victorieuse de l'Ouganda 2 à 0 dimanche, a réussi le carton plein avec trois victoires en autant de matches pour terminer le groupe A en tête (9 pts), loin devant sa victime du jour (4 pts) qui l'accompagnera en 8e de finale.

La RD Congo, qui l'a emporté 4 à 0 devant le Zimbabwe, est en attente (3e, 3 pts) alors que les Zimbabwéens quittent la CAN-2019 avec 1 seul point.

19h49

Enorme sensation dans le groupe B de la CAN 2019. Madagascar s'impose face au Nigeria (2-0) lors du dernier match de la phase de poules et termine premier. Les hommes de Nicolas Dupuis sont invaincus pour leur toute première Coupe d'Afrique. Magnifique.

Première Coupe d'Afrique.



2 victoires (dont une contre le Nigeria), 1 nul.



1er de son groupe.



Qualification pour les 8es (et affrontera un meilleur 3e).





Enorme sensation cette équipe de Madagascar



#AlefaBarea #MADNGA #CAN2019 #AFCON2019 — Said El Abadi (@SaidElabadi) 30 juin 2019

19h29

Les Malgaches sont à 20 minutes d'une éclatante victoire face au Nigeria. Ils mènent 2-0.

18h14

Les Barea, dans la continuité de ce qu'ils proposent depuis le début de la compétition, sont impressionnants face au Nigeria. Ils mènent 1-0 grâce à Nomenjanahary. La qualification est proche pour les hommes de Nicolas Dupuis, qui disputent leur toute première Coupe d'Afrique.

13h42

Aujourd'hui, quatre rencontres au programme (celles des groupes A et B). Et comme, il s'agit de la troisième et dernière journée de la phase de poules, les équipes d'un même groupe joueront à la même heure.

Programme du jour #CAN2019 :





18h :





Burundi - Guinée



Madagascar - Nigeria





21h :





Ouganda - Egypte



Zimbabwe - RD Congo #AFCON2019 — Said El Abadi (@SaidElabadi) June 30, 2019

11h41

Quelques minutes avant d'affronter le Ghana (0-0-), les Lions indomptables du Cameroun se sont motivés dans la bonne humeur et en musique.

22h15

Le Cameroun et le Ghana se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Malgré une domination lors du second acte, les champions d'Afrique concèdent le nul à Ismaïlia.

samedi 29 juin

23h50

Dans le dernier match du jour, l'Afrique du Sud a gagné face à la Namibie (1-0). Les Sud-Africains joueront leur qualification lors de la troisième journée face au Maroc.

20h54

Victoire du Maroc face à la Côté d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas prennent la tête du groupe D et se qualifie pour le tour suivant. Les Ivoiriens devront lutter pour voir les 8es.

20h

Ousmane Dembélé dans les tribunes du match Maroc - Côte d'Ivoire.

Dembélé assiste au match Maroc-Côte d’ivoire. pic.twitter.com/ENdG2v4QZF — FR-Barça (@FRBarca__) 28 juin 2019

19h25

But pour le Maroc ! A la 23e minute, Youssef En-Nesyri donne l'avantage à son équipe. Mais la Côté d'Ivoire n'a pas dit son dernier mot.

19h01

Début de match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le groupe D.

18h21

La Tunisie a trouvé les ressources pour revenir à égalité avec le Mali (1-1). Avant la dernière journée, les Tunisiens ne sont pas encore sortis d'affaire mais vont devoir lutter jusqu'au bout. Les Maliens sont encore en course pour la première place du groupe E.

17h59

Grâce au Stéphanois Wahbi Kazri, les Tunisiens reviennent au score (1-1, 70e) et peuvent encore espérer l'emporter.

17h47

Ouverture du score pour le Mali ! Sur un corner malien, Mouez Hassen fait une énorme faute de main et le ballon arrive dans les filets tunisiens (1-0, 60e). La Tunisie est proche de la sortie.

17h33

Toujours match nul au début de la seconde période entre Maliens et Tunisiens.

16h30

Début de match entre le Mali et la Tunisie, une rencontre du groupe E. Les Tunisiens sont déjà dos au mur après son match nul avec l'Angola (1-1). De leur côté, les Maliens doivent confirmer leur large succès obtenu face à la Mauritanie (4-1).

12h11

Le joueur égyptien Amr Warda, exclu de son équipe à la suite d'allégations de harcèlement sexuel, sera réintégré, sous la pression de ses coéquipiers, après la phase de groupes de la CAN, a annoncé vendredi la Fédération égyptienne de football (EFA).

06h50

Un supporteur algérien a été expulsé d'Egypte puis incarcéré dans son pays pour avoir brandi dans un stade de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019) une pancarte arborant un slogan du mouvement de contestation en Algérie, a indiqué à l'AFP son frère.

06h43

Le Kenya a battu jeudi soir la Tanzanie (3-2). Les Kenyans sont 2e ex-aequo avec le Sénégal du groupe C (3 points chacun).

Jeudi 27 juin

21h01

L'Algérie a remporté le duel au sommet du groupe C face au Sénégal (1-0). C'est l'ailier Youcef Belaïli qui a donné la victoire à son équipe à la 49e minute. Après deux rencontres, les Fennecs prennent la tête de la poule avec deux victoires en autant de rencontres et peuvent se projeter vers les 8es de finale.

18h25

Madagascar a fait un pas vers la qualification en l'emportant face au Burundi (1-0). Avec ce succès, les Malgaches occupent la deuxième place avec 4 points et affronteront le leader, le Nigeria, lors de la dernière journée.

09H53

Le staff de la RDC est dans le collimateur des supporters congolais. La raison ? Un selfie pris avec Mohamed Salah à la fin d'Egypte-RDC.

06h39

L'Egypte a battu mercredi soir la RDC avec notamment un but de Mohamed Salah. Les Pharaons sont en huitièmes de finale.

Mercredi 26 juin

20H58

L'Ouganda et le Zimbabwe n'ont pas pu se départager (1-1), au Stade international du Caire. Après leur victoire sur la RD du Congo (2-0) lors du premier match, les Ougandais ont obtenu un match nul qui maintient toute leur chance de qualification. Il s'agit de leur meilleure performance dans cette compétition jusque-là. Le Zimbabwe a encore une chance.

18H24

Le Nigeria s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 grâce à sa victoire contre la Guinée (1-0) mardi, lors de la deuxième journée du Groupe B. Un but de la tête du défenseur Kenneth Omeruo a offert aux «Super Eagles» la qualification pour les huitièmes de finale avant même leur dernier match de groupe dimanche contre Madagascar. Trois fois vainqueur de la CAN, le Nigeria n'avait plus participé à cette épreuve depuis sa victoire en 2013. Dans le reste du Groupe B, Madagascar affrontera le Burundi jeudi.

16h20

La fédération egyptienne de football a annoncé ce mercredi l'exclusion de son milieu de terrain : Amr Warda. Le joueur de 25 ans est visé par des accusations de harcèlement sexuel sur internet par plusieurs femmes.

15h

Après un premier match victorieux face à la RD Congo (2-0), l'Ouganda va tenter de prendre une option sur la qualification en obtenant un bon résultat face au Zimbabwe, défait par l'Egypte lors du match inaugural (1-0).

Mardi 25 juin

21H10

Pas de faux départ pour le Cameroun : l'équipe a pris les commandes du groupe F de la CAN après sa victoire 2-0 sur la Guinée-Bissau pour son entrée dans le tournoi mardi, suivi par le Ghana et le Bénin qui se sont neutralisés (2-2) en fin de soirée.

Les Lions Indomptables, champions d'Afrique en titre, ont parfaitement lancé la défense de leur titre en profitant des erreurs défensives de la Guinée-Bissau dont c'est seulement la deuxième participation à une phase finale de la CAN.

Deux buts des frères Ayew n'ont, en revanche, pas suffi aux 'Black Stars' du Ghana pour réussir leurs débuts, plombées par l'exclusion de John Boye qui a écopé du premier carton rouge de la compétition.

10h02

Ce mardi, au tour du Cameroun de faire son entrée dans cette CAN 2019. Le tenant du titre affrontera à 19h la Guinée-Bissau.

Lundi 24 juin

22h30

Demain, le Cameroun fera son entrée dans la compétition contre la Guinée, à 19h.

21h01

Déjà l'heure du doute pour la Tunisie : l'équipe d'Alain Giresse a été tenue en échec (1-1) lundi par l'Angola pour son entrée dans la Coupe d'Afrique des nations.

Les Aigles de Carthage croyaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 34e minute sur un penalty victorieux de leur capitaine Youssef Msakni. Mais, laissant trop souvent le contrôle du jeu aux Angolais, ils ont finalement vu revenir les «Palancas Negras» sur un but de Djalma (73e).

19h40

La Tunisie ouvre le score face à l'Angola grâce à un but de Youssef Msakni à la 34e minute sur pénalty.

18h23

Victoire de la Côté d'Ivoire pour son entrée en lice, face aux Sud-Africains (1-0). Nicolas Pépé et ses partenaires rejoignent le Maroc, vainqueur dimanche de la Namibie (1-0), en tête du groupe D.

17h52

Ouverture du score de la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud, à la 64e minute par Jonathan Kodjia.

11h01

Ce lundi, au tour de la Côte d'Ivoire (contre l'Afrique du Sud à 16h30), de la Tunisie (contre l'Angola à 19h) et du Mali (contre la Mauritanie à 22h) de faire leur entrée en lice dans la CAN 2019.

Dimanche 23 juin

23h51

Comme le Maroc et le Sénégal plus tôt dans la journée, l'Algérie a réussi son entrée en lice dans cette CAN 2019. Grâce à des buts de Bounedjah (sur penalty) et Mahrez, les Fennecs sont venus à bout du Kenya. Prochain match face au Sénégal jeudi.

22h43

Juste avant la pause, les Algériens doublent la mise face aux Kenyans grâce à Riyad Mahrez !

21h58

Les Fennecs de Riyad Mahrez lancent leur CAN 2019 face au Kenya. Attention au démarrage !

21h09

Avant le début du match Algérie-Kenya, découvrez la reprise de Ramenez la Coupe à la maison version algérienne : Jibou la coupe à la maison

20h53

Le Sénégal réussi son entrée dans la CAN 2019 sans trembler. Victoire face à la Tanzanie (2-0) grâce à Baldé et Diatta.

20h23

Le Sénégal double la mise face à la Tanzanie grâce à une sublime frappe de Diatta.

19h28

Après près de 30 minutes de jeu, le Sénégal ouvre le score grâce à Keita Baldé face aux Tanzaniens.

18h55

Au tour du Sénégal de faire son entrée en lice dans cette CAN 2019. Les hommes d'Aliou Cissé affrontent la Tanzanie.

18h17

Le Maroc s'impose face à la Namibie. Mais les hommes d'Hervé Renard ont eu toutes les peines du monde pour décrocher ce succès. Ils ont du attendre la 89e minute et un but contre son camp de Keimune, un défenseur namibien.

14h49

La composition du Maroc pour la rencontre contre la Namibie serait tombée.

11h15

Ce dimanche place à trois grosses écuries. Le Maroc rencontre la Namibie (16h), le Sénégal se frottera à la Tanzanie (19h) alors que l'Algérie jouera le Kenya (22h).

Samedi 22 juin

18h40

L'Ouganda, vainqueur de la République démocratique du Congo 2-0, a ravi la tête du groupe A à l'Egypte, samedi, lors de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des nations de football.

Les deux équipes sont à égalité de points (3 pts), mais en marquant deux buts face au Congo, contre un seulement pour l'Egypte face au Zimbabwe vendredi en match d'ouverture, l'Ouganda, qui n'avait plus remporté un match en CAN depuis 41 ans, devance le pays-hôte de l'édition 2019.

L'équipe de Mohamed Salah, qui figure parmi les grands favoris, devra donc hausser son niveau de jeu face à la RD Congo, mercredi prochain, si elle veut reprendre l'avantage.

Dans le bas du classement, le Congo tout comme le Zimbabwe n'ont pour le moment marqué aucun point.

Ces deux équipes sont en bien mauvaise posture puisqu'elles affronteront chacune les deux leaders du groupe mercredi: l'Ouganda pour le Zimbabwe et l'Egypte pour le Congo. Deux rencontres difficiles qui pourraient bien sceller leur sort dans cette Coupe d'Afrique des nations.

17h13

Le sélectionneur français du Maroc Hervé Renard, en poste depuis 2016, a maintenu samedi le flou autour de son avenir après la CAN, alors que de persistantes rumeurs évoquent son départ.

«J'ai vécu des choses très belles au Maroc et ce n'est pas terminé», a déclaré le technicien depuis Le Caire, à la veille d'affronter la Namibie pour son entrée en lice. «Je sais qu'on attend beaucoup de moi, beaucoup de nous. Restons concentrés sur la compétition, et puis après... Je n'aurai rien à dire d'autre pendant la compétition. J'espère qu'on sera ensemble le plus longtemps possible», a-t-il conclu.

Le Français, deux fois vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire, ambitionne de rapporter un trophée qui fuit le Maroc depuis 1976. Sa première tentative, en 2017, s'était soldée par une élimination en quarts.

11h25

Hospitalisé vendredi soir pour déshydratation après avoir perdu une grande quantité de fluides, l'attaquant du Nigeria Samuel Kalu est dans un «état stable», a indiqué la Fédération égyptienne, hôte de la Coupe d'Afrique qui a débuté vendredi sous une forte chaleur, au-delà des 35 degrés.

«L'état de santé de Samuel Kalu est stable après qu'il a passé les examens médicaux nécessaires suite à son malaise cardiaque durant l'entraînement», a écrit l'instance dans un communiqué publié dans la nuit. Il sera en mesure de joueur samedi contre le Burundi à Alexandrie, précise la Fédération.

Vendredi 21 juin

23H56

L'Egypte remporte ce match d'ouverture contre le Zimbabwe (1-0, Trezeguet) et prend les commandes du groupe A en attendant RDC-Ouganda samedi.

22h49

Mi-temps au Caire.

22h42

Mahmoud Hassan Trezeguet ouvre le score en faveur des Pharaons ! 1-0 pour l'Egypte.

22h30

Le Nigérian de Bordeaux Samuel Kalu a été victime d'une crise cardiaque ce vendredi.

22h28

Toujours 0-0 au Caire.

22h

C'est parti au Caire pour cette CAN 2019 ! Suivez tous les buts sur ce live.

21h50

Les joueurs sont sortis des vestiaires. Le coup d'envoi d'Egypte-Zimbabwe va être donné d'ici à dix minutes.

21H26

La cérémonie d'ouverture est en cours au Caire.

La Coupe d'Afrique des nations 2019 est officiellement lancée: la cérémonie d'ouverture s'est tenue vendredi soir au Caire, alors que le coup d'envoi du premier match entre l'Egypte et le Zimbabwe doit être donné à 22H00 #AFP #CAN2019 pic.twitter.com/0a14uUBRFz — AFP Sports (@AFPSport) June 21, 2019

21H15

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #EGYZIM #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/w0haa3T6DW — CAF (FR) (@caf_online_FR) June 21, 2019

20H53

20H35

#CAN2019 Match d’ouverture de la 32eme Coupe d’Afrique des Nations, ambiance indescriptible au Stade international du Caire entre l’Egypte et le Zimbabwe ! #TotalAFCON2019 #MauritanieFootball #CAF pic.twitter.com/lSdzY581XB — Lassana Camara (@lassanawelt) June 21, 2019

20H17

Un très imposant dispositif de sécurité encadre des dizaines de milliers de supporters présents à l'intérieur et à l'extérieur du Stade international du Caire. Coup d'envoi d'Egypte-Zimbabwe à 22h.

19h29

We wish @AchrafHakimi and Morocco the best of luck as the @CAF_Online AFCON begins today! pic.twitter.com/GwLHaKjR9o — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 21, 2019

18H45

18h29

La deuxième séance d'entrainement de la sélection nationale en Egypte a débuté il y'a quelques minutes.



En sortant de l'hôtel, les joueurs et le staff ont croisé l'équipe du Mali qui affrontera la Tunisie le 28 juin prochain. #Tunisie #CAN2019 pic.twitter.com/BAThjPFmIO — Tunisie Football (@tunisiefootball) June 21, 2019

18h19

L'Ougandais Selemani Yamini Ndikumana a été exclu de sa sélection pour indiscipline. Il ne participera pas à la CAN.

17H12

La pression monte au Caire...

15h57

Les joueurs camerounais seront bientôt en Egypte ! «Après le raté d'hier, les Lions pourraient quitter Yaoundé à 14h. Les contraintes de navigation aérienne sont en cours pour intégrer ce vol sous le ciel égyptien très sollicité», a indiqué la CRTV dans l'après-midi.

11h55

Menacé un temps d'être annulé en raison de la grève des joueurs zimbabwéens, le match entre l'Egypte et le Zimbabwe devrait finalement se jouer ce soir à 21h. Une rencontre dans laquelle les Pharaons de Mohamed Salah, récent vainqueur de la Ligue des Champions, seront largement favoris. Le Zimbabwe n'a jamais pass le premier tour en Coupe d'Afrique des Nations.

10h10

Les Lions indomptables du Cameroun, tenants du titre, ont refusé d'embarquer depuis Yaoundé pour l'Egypte où commence ce vendredi la Coupe d'Afrique des Nations, exigeant une réévalution de leurs primes.

Les joueurs camerounais devaient quitter Yaoundé à 18h45, mais ils s'y trouvaient toujours au-delà de 22h00. «Ils ne veulent pas bouger», a affirmé un responsable de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), confirmant une information obtenue auprès de sources proches de l'équipe. «La situation est compliquée» en raison des exigences des joueurs, a-t-il concédé, sans rentrer dans les détails.

Les Lions indomptables doivent jouer leur premier match mardi. Ils font partie du groupe F dans lequel se trouve également la Guinée-Bissau, le Ghana et le Bénin.

JEUDI 20 juin

21h24

Petite opposition, grande implication chez les Lions du #Senegal à J-3 du match contre la Tanzanie #Egypt2019 #CAN2019 pic.twitter.com/vhTDBBgyre — Thomas de Saint Leger (@ThomasdeStLeger) June 20, 2019

21h12

Le site zimbabwéen Newsday rapporte que les joueurs du Zimbabwe menacent de boycotter le match d'ouverture vendredi contre l'Egypte. Au coeur de l'affaire, une nouvelle histoire de primes non-versées. Les Zimbabwéens auraient refusé de s'entraîner ce jeudi.

18h41

17h21

17h13

Les supporters se préparent...

17h

Les joueurs camerounais refusent de se rendre en Egypte tant que leur prime de participation (30.000 euros par joueur) ne leur sera pas versée. L'ex-star Samuel Eto'o a été appelé pour jouer les médiateurs.

#CAN2019 - Assistera-t-on à une situation sans précédent ?



Réclamant une prime de participation à la compétition, les Lions Indomptables refuseraient de se déplacer en Egypte. Ils ont jusqu'à minuit pour rejoindre Le Caire, sous peine d'être disqualifiés ! #EnModeCAN pic.twitter.com/UKRJJ1qDE9 — Canal+ Sport Afrique (@cplussportafr) June 20, 2019

11h44

En conférence de presse d'avant compétition, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a indiqué que l'assitance vidéo (VAR) sera utilisé à partir des quarts de finale de la compétition.

09H11

86 joueurs évoluant en France fouleront les pelouses égyptiennes. Les voici.

MERCREDI 19 JUIN

21H04

3 sélections vont disputer pour la première fois la compétition : le Burundi, Madagascar et la Mauritanie.

20h47

Les matches de la CAN seront entrecoupés de deux pauses en raison des fortes chaleurs, a annoncé la commission médicale de la compétition. Cette pause aura lieu à chacune des deux mi-temps, à la 30e et à la 75e minute, et «permettra aux joueurs des deux équipes et aux arbitres de boire et de s'hydrater le corps avec des serviettes mouillées», a expliqué la CAF. Des températures de 40 degrés sont attendues.

19h33

Après leur défaite 1-0 face à l'Ouganda samedi, les Ivoiriens se se sont rassurés en battant la Zambie 4-1 lors de leur dernier match amical avanr leur entrée en lice lundi 24 juin contre l'Afrique du Sud.