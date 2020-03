Jérémy Saderne offre à la France un 2e bracelet aux WSOP 2019

Nouveau cocorico aux WSOP ! Après Thomas Cazayous, Jérémy Saderne a offert à la France à un deuxième bracelet de champion du monde à Las Vegas grâce à sa victoire, ce mercredi, sur le Mini Main Event (1000 dollars l’entrée).

Soutenu par l’important contingent français réuni dans le Nevada, le Tricolore de 27 ans est sorti vainqueur d’un duel final avec l’atypique, mais non moins attachante Lula Taylor, d’un fair-play exemplaire dans la défaite et qui n’a pas manqué de féliciter chaleureusement Saderne.

Ce dernier a vécu une dernière ligne droite riche en émotions jusqu’à son sacre. Deuxième à l'entame de la table finale à huit joueurs, il est passé tout proche de l’élimination à trois joueurs restants. A tapis avec une paire de 6 contre l’Américaine, qui avait roi-10 en mains, il a vu un roi sortir au flop avant d’être sauvé par un 6 miraculeux à la rivière, qui lui a offert un brelan.

La chance a continué de lui sourire avec une première paire d’as pour éliminer l'Argentin Andres Korn, puis une seconde pour venir à bout de la résistante américaine et empocher la somme de 628 654 dollars (environ 560 000 euros). «Je me sens très bien. Je n'imaginais pas remporter un tournoi avec plus de 5 000 entrants (5 521 joueurs, ndlr). (…) Je remercie vraiment les copains. Ils m'ont donné beaucoup de puissance et d'énergie», a confié Jérémy Saderne dans des propos repris par pokernews.

Et la belle moisson tricolore est peut-être encore loin d’être terminée avec Pierre Calamusa en finale du 5 000 dollars Six-Handed, sans oublier les nombreux français engagés sur le Main Event. Avec une nouvelle Marseillaise en perspective ?