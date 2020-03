Il joue 22 euros et part vivre son rêve américain à Las Vegas

Las Vegas, ses hôtels luxueux à perte de vue, son soleil à surchauffer la peau, sa folie ambiante et ses casinos à foison. Le paradis pour tous les amateurs de poker, dont une grande partie se réunit chaque année pendant presque deux mois pour les mythiques championnats du monde (World Series of Poker), qui fêtent cette année leur 50e anniversaire.

Si pour certains c’est un pèlerinage annuel obligatoire, pour d’autres c’est le voyage d’une vie. Un moment unique. Magique. Idyllique. Nombreux sont ceux à économiser des mois, voire des années entières pour partir à la conquête de l’Ouest au pays de l’Oncle Sam et vivre au moins une fois leur rêve américain dans le temple du jeu, où se succèdent les parties à toutes heures du jour et de la nuit. «Las Vegas, c’est un autre monde. Avant de partir, j’avais regardé quelques commentaires sur internet. Mais il faut venir pour s’en rendre vraiment compte», confie Quentin, qui a débarqué fin juin avec sa compagne dans la fournaise du Nevada après un périple de près de vingt d’heures de Calais à Vegas en passant par Paris et Londres.

Mécanicien moto à la ville, ce Nordiste de 30 ans, grand passionné de poker depuis une dizaine d’années, n’avait jamais imaginé pouvoir traverser l’Atlantique, poser ses valises dans le célèbre hôtel Bellagio pendant une semaine et s’installer à une table des WSOP. Mais son rêve est devenu réalité au début du mois de mai. Pour seulement 22 euros… Quentin n’a pas bénéficié d’une promotion défiant toute concurrence, mais il a décroché le jackpot sur un site spécialisé. Et son histoire est à peine croyable, digne d’un blockbuster à la sauce américaine.

Habitué à jouer en ligne, il a décidé, un dimanche après-midi, de changer de «room» et de tenter l’aventure sur le site de PMU Poker. Pour sa toute première partie, il s’est lancé sur un satellite à 22 euros d’un tournoi qui permettait de remporter un package d’une valeur de 4.000 euros à destination de Las Vegas (frais de voyage, hébergement et entrée du Mini Main Event à 1.000 dollars). Quelques heures plus tard et plusieurs coups plutôt bien maitrisés, il a obtenu le précieux sésame pour le fameux tournoi à la récompense tant désiré.

Mais le conte de fée ne s’est pas arrêté là. Il s’est poursuivi jusqu’aux alentours de 3h du matin avec à la clé le gros lot comme presque tombé du ciel. Quentin a eu besoin de longues minutes pour y croire et se remettre de ses intenses émotions. «Tu te retrouves sur une autre planète en un rien de temps. J’étais comme un fou, se rappelle-t-il encore tout chamboulé. J’ai réveillé ma compagne en pleine nuit. Elle ne me croyait pas. Moi, je n’ai pas dormi de la nuit. Je suis tout de suite allé sur Internet pour voir les démarches pour les demandes de passeport car je n’avais encore jamais voyagé à l’étranger. J’étais en plein un rêve.»

un séjour d'une semaine inoubliable

Et ce n’était qu’un début. Une fois les démarches administratives effectuées et un passage au FPO PMU de la Grande Motte, le Calaisien, accompagné de Justine, en a encore pris plein les yeux tout au long de son séjour entre une soirée de bienvenue réservée aux 21 qualifiés dans un bar privatisé par PMU, une sortie sur le Lake Mead avec au programme baignade, jet ski ou encore speed boat et bien évidemment le Mini Main Event.

Si ce n’était seulement que son deuxième tournoi live et qu’il a «un peu de mal avec l’anglais», Quentin nourrissait de grandes ambitions parmi les 5 521 jours dans l’une des gigantesques salles du Rio. «Forcément, j’aimerais bien finir dans les places payées», avait-il indiqué avant de se lancer dans le grand bain, lui qui est plutôt habitué à jouer en ligne. Mais son vœu n’a pas été exaucé après avoir été éliminé au bout de quelques heures par… un autre qualifié PMU avec une paire de 3 contre une paire de Dames.

«Le tournoi ne s’est pas passé comme je l’espérais, regrette-t-il. Je n’ai pas eu énormément de chance avec les cartes. Le peu de choses que j’ai tenté ce n’est pas passé. Il y a un peu de frustration et de déception, mais c’était un de mes premiers tournois live donc je ne pouvais pas non plus casser la baraque.»

Mais peu importe le résultat, il ne préfère garder que le positif de cette semaine inoubliable. «Je ne regrette rien. Je vais en garder de supers souvenirs. C’est clairement la plus belle expérience de ma vie», jure-t-il tout émerveillé. Et après des escales du côté de Los Angeles puis de Madrid avant de retourner dans le nord de la France, il songe déjà à revenir l’année prochaine. «Je vais tout faire pour me requalifier», promet Quentin. Et ça tombe bien, son passeport est déjà prêt.