La «remontada» contre le PSG est l'un des meilleurs souvenirs de la carrière de Neymar

Le joueur brésilien multiplie les pics envers son club. Lors d'une interview pour le site Oh my goal, Neymar a affirmé que l'un des meilleurs souvenirs de sa carrière était la victoire 6-1 du FC Barcelone contre le PSG, en 8e de finale de la Ligue des Champions en mars 2017.

«Le premier (souvenir), c'est quand on a gagné les Jeux olympiques avec le Brésil (2016). Le deuxième, c'est la remontada contre Paris. Quand nous avons marqué le sixième but, je n'avais jamais ressenti ça avant... C'était incroyable! »

Lors de ce match, le jeu de Neymar avait été décisif au Barça avec deux buts contre Paris et une passe décisive sur l'ultime but de la rencontre.

Neymar: "My best memory as a footballer? When we won against PSG with FC Barcelona"



