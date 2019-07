Tout savoir sur le boxeur britannique Daniel Dubois, la nouvelle pépite des poids lourds

Notez bien son nom. Daniel Dubois est sûrement celui qui dominera la boxe chez les poids lourds dans quelques années. Agé de 21 ans, le Britannique n'en finit plus d'impressionner.

Samedi soir, celui que l’on surnomme « Dynamite » a enchaîné un douzième succès en autant de combats face à Nathan Gorman, le cousin de Tyson Fury. Devant les 22 000 spectateurs de l’O2 Arena de Londres, Daniel Dubois a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent.

Face à un adversaire qui était invaincu avant l’affrontement (16 victoires, 11 K-O.), le boxeur d’1,98m l’a emporté par arrêt de l’arbitre au 5e round a soigné ses statistiques déjà impressionnantes (12 victoires, 11 K.-O) et s’est ainsi adjugé le titre vacant de champion des lourds britanniques. Il est également devenu le troisième plus jeune champion britannique des poids lourds, derrière Joe Bugner et Herbie Hide.

Champion d'Europe

Puissant, rapide et doté d’un excellent jab, Dubois est passé professionnel à 19 ans alors qu’il ambitionnait de disputer les JO de Tokyo en 2020. Bien lui en a pris puisque lors de son premier combat, le 8 avril 2017, il s’impose par K.-O. technique face à Marcus Kelly.

Il enchaînera jusqu’à décrocher le titre de champion du monde WBC Youth (- de 24 ans) le 8 juillet de la même année en battant Mauricio Barragan au 2e round. Il continuera en écrasant rapidement AJ Carter pour le titre de champion du sud de l’Angleterre. Et deviendra champion d’Angleterre BBCofC en battant Tom Little. Après l’Angleterre, Daniel Dubois ira conquérir l’Europe en décrochant la ceinture WBO face à Razvan Cajanu en mars 2019. Une victoire encore par K.-O. au 2e round.