Vidéo : revivez le sacre des Bleus à la Coupe du monde en Russie match par match

C'était il y a un an déjà. Un an que l'équipe de France a décroché la deuxième étoile du football tricolore en remportant la Coupe du monde 2018 en Russie. Retour match par match et en vidéos sur le parcours triomphal des Bleus de Didier Deschamps.

16 juin 2018 : France - Australie (2-1)

Le début de la conquête aura eu lieu le 16 juin à 2h. Une entrée en lice poussive face à l’Australie (2-1). Un but sur penalty d’Antoine Griezmann, puis un but sur penalty encaissé suite à une main de Samuel Umtiti et un but salvateur de Paul Pogba en fin de match. L’essentiel est assuré, les trois points.

21 juin 2018 : France - Pérou (1-0)

Le match piège par excellence. Face à une équipe très regroupée et physique, les Bleus s’en sont remis à Kylian Mbappé très en jambes dans cette rencontre. Avec six points au compteur, l’équipe de Didier Deschamps est qualifiée pour les huitièmes de finale.

26 juin 2018 : Danemark - France (0-0)

Déjà qualifiées, les deux équipes allaient offrir un spectacle des plus soporifiques. Avec des «coiffeurs» dans les deux camps, Danois et Français se quittaient sur un score nul et vierge (0-0). Les Bleus terminent premiers du groupe C.

30 juin 2018 : France - Argentine (4-3)

Le match le plus fou mais aussi le véritable déclic de cette Coupe du monde pour les Bleus. Face à l’Argentine de Lionel Messi très friable, les hommes de Didier Deschamps seront passés par tous les événements. Ouverture du score d’Antoine Griezmann sur penalty, l’Albiceleste qui passe devant grâce à Di Maria et Mercado (la seule fois du Mondial où les Tricolores seront menés) puis place au festival français. Un missile de Benjamin Pavard et un doublé de Kylian Mbappé scellaient la magnifique victoire et la qualification pour les quarts de finale. Sensationnel.

6 juillet 2018 : Uruguay - France (0-2)

Face à une Uruguay privée d’Edinson Cavani, l’équipe de France aura rendu une copie très solide. Raphaël Varane et Antoine Griezmann offraient la victoire (2-0) et un précieux billet pour les demi-finales.

10 juillet 2018 : France - Belgique (1-0)

Le choc tant attendu de cette compétition entre les deux voisins. Face à la génération dorée de la Belgique, considérée comme la plus belle équipe de la Coupe du monde, l’équipe de France aura su faire le dos rond et faire la différence sur coup de pied arrêté. C’est Samuel Umtiti qui venait couper de la tête, au premier poteau, un corner avant de «casser la démarche» et de plonger dans une enivrante euphorie les supporters tricolores.

15 juillet 2018 : France - Croatie (4-2)

Dans une inédite finale, le match allait partir dans tous les sens. D’abord un but contre son camp de Mandzukic, avant que Perisic n’égalise. Griezmann redonnait l’avantage aux Bleus sur penalty obtenu grâce au VAR. A la pause le score était déjà de 2-1. Au retour des vestiaires, Pogba faisait le break à l’heure de jeu avant que l’homme du tournoi, Kylian Mbappé n’inscrivait le dernier but français. La petite boulette de Lloris ne changera rien. La deuxième étoile est là !