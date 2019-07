CAN 2019 : d'où vient la célèbre chanson «One, two, three, viva l’Algérie» ?

Impossible de ne l’avoir jamais entendu. L’incontournable slogan «One, two, three, viva l’Algérie» est entonné à chaque rencontre de football lors de la CAN 2019 (et même pour d’autres occasions). Mais quelle est sa véritable origine ?

Deux idées sont évoquées. La première viendrait des années 1950, pendant la guerre de la libération lorsque l’Algérie était encore une colonie française. A l’époque, les indépendantistes avait repris le slogan anglais «We want to be free» («Nous voulons être libres»). Une erreur de prononciation l’aurait transformé en «One, Two, Three».

Autre explication, quelques années plus tard en 1974. Lors d’un match amical face à Sheffiled United (victoire 3-1), les supporters présents au Stade Bouakeul d’Oran ont repris en chœur le «One, Two, Three» pour applaudir les trois réalisations algériennes. Un an plus tard d’ailleurs, lors des Jeux méditérranéens, le «One, Two, Three, viva l’Algérie» prendra définitivement place dans le cœur des fans des Fennecs lors d’une victoire 3-2 face à la France.