Découvrez le parcours du Tour de France 2019

Le tracé Tour de France 2019 a été dévoilé, jeudi 25 octobre, au Palais des Congrès de Paris par son directeur Christian Prudhomme.

Le coup d'envoi de ce Tour de France est donné cette année dans la capitale belge en hommage à la première victoire d’Eddy Merckx sur la Grande Boucle il y a soixante ans.

Un départ devant l’Atomium pour une arrivée jugée devant le Palais royal de la ville : aucun doute, Bruxelles sera à l’honneur.

Largement vallonné, le final pourrait favoriser les puncheurs. Le Français Julian Alaphilippe sera-t-il au rendez-vous ?

La première véritable étape taillée sur mesure pour les sprinteurs.

Le profil accidenté favorisera-t-il la création d’échappées durant cette parenthèse vosgeoise ?

De la moyenne montagne plutôt costaude au programme de cette étape. La Planche des belles filles, découverte en 2012, fera office de juge de paix.

La plus longue des étapes de ce Tour devraient convenir aux sprinteurs.

Un remake des montagnes russes. Le profil de l’étape conviendra aux cyclistes capables de rouler seul, vite et longtemps.

La côte de Saint-Just est placée à un peu moins 15 km de la ligne d’arrivée. Suffisant pour décider du sort de cette étape ?

Direction les Pyrénées pour le peloton. Peu d’éclats à attendre ce jour, une arrivée au sprint massif est fortement prévue.

J-1 avant la première grosse étape de montagne. Un terrain de jeu dédié aux sprinteurs pour qui les jours d’après risquent d’être compliqués.

On y est ! Deux ascensions à environ 7% de moyenne de 13,2 km et 9,9km. Les quadriceps vont déguster. Des abandons à prévoir ?

Une seule difficulté : la côte d’Esquillot et ses 7% de moyenne d’ascension sur 1 km.

La distance réduite ne présage en rien de la facilité du menu du jour. Avec en dessert, un classique du Tour, le Tourmalet.

Plus facile que la veille, mais une succession de côtes relativement casse-pattes. Puncheurs et baroudeurs seront de sortie !

Une boucle jetant la lumière sur la préfecture du Gard qui offrira des prises de vue spectaculaires du Pont du Gard qu’emprunteront les coureurs.

Avant les Alpes, le peloton fera-t-il relâche en autorisant quelques bons de sortie à des coureurs désireux de s’échapper ?

Le Col de Vars, l’Izoard et le Galibier. Tout est dit. Bienvenue dans les Alpes !

La montée menant au col de l’Iseran sera faite depuis le versant le plus difficile (13 km à 7,5% de moyenne). Les plus costauds s’illustreront, le vainqueur du Tour en tête.

C’est la dernière étape de montagne. Là encore, il s’agit de franchir une multitude cols plus pentus les uns que les autres. Le profil relativement inédit de l’arrivée (une montée de 33,4 km à 5,5% de moyenne) sera intéressant à suivre.

La dernière étape et son arrivée prestigieuse sur les Champs-Elysées promise à un sprinteur ou une échappée.

