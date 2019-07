Tout savoir sur Idrissa Gueye, la nouvelle recrue du PSG

Le PSG tient enfin sa sentinelle en la personne d'Idrissa Gueye. Le Sénégalais, qui évolue à Everton, devrait s'engager lundi avec le club de la capitale. Présentation de cette nouvelle recrue tant attendue.

C’est un pur choix de Thomas Tuchel. Le technicien allemand, qui n’a eu de cesse de rappeler qu’il souhaitait un «6» depuis son arrivée l’an dernier. Le natif de Dakar (29 ans) était d’ailleurs sa priorité l’hiver dernier. Mais malheureusement, il n’avait pas eu gain de cause. Il aura fallu attendre le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, à la place d’Antero Henrique, pour que l’ancien coach du Borussia Dortmund puisse enfin avoir Idrissa Gueye.

Un milieu à l'activité incroyable

A Everton depuis 2016, «Gana» est un pur produit de l’Institut Diambars, l’un des meilleurs centres de formations sénégalais (avec Génération Foot). C’est à l’âge de 18 ans qu’il rejoint la France et le Losc pour terminer sa formation. Il fera ses débuts professionnels avec le club nordiste en Coupe de France en 2010 puis enchaînera la saison suivante en Ligue 1 sous les ordres de Rudi Garcia.

Entre 2009 et 2015, il totalisera 134 matchs de Ligue 1 et réussira le doublé Coupe-Championnat avec Lille en 2011, année où il aura l’honneur de découvrir la Ligue des champions. Suffisant pour être recruter par Aston Villa en Premier League. En une saison, celui qui est réputé pour être un électron libre au milieu de terrain doté d’une activité incroyable, tapera dans l’œil d’Everton. Avec les Toffees, l’international sénégalais, finaliste de la CAN 2019 avec les Lions de la Teranga (défaite face à l'Algérie 1-0), dont le transfert au PSG est d’environ 32 millions d’euros, disputera 99 matchs en championnat d’Angleterre.