Julian Alaphilippe plus que jamais n°1 mondial, la France domine les autres nations

Avec son excellent Tour de France 2019, Julian Alaphilippe a consolidé sa place de n°1 mondial au classement UCI, publié lundi. Les performances des Tricolores ont également permis de placer la France sur le toit du monde.

Incroyable depuis le début de l'année, le Français, qui a remporté deux étapes et porté le maillot jaune pendant 14 jours sur les routes de la Grande Boucle, a marqué 4.337 points et devance Alejandro Valverde (3.109 pts) et Jakob Fuglsang (2.991 pts). Thibaut Pinot grimpe d’une place et se retrouve cinquième (2.976 pts).

De son côté, Egan Bernal, vainqueur du Tour de France, fait un bond de 17 places et occupe le 6e rang. L’une des plus belles performances est à mettre à l’actif du sprinteur australien Caleb Ewan. Avec trois victoires d’étapes, il gagne 38 rangs et pointe désormais à la 40e place.

L’autre nouvelle de ce classement UCI, c’est la première place de la France. Longtemps deuxième derrière l’intouchable Belgique, l’équipe de France, au bénéfice des belles performances de ses coureurs (Alaphilippe, Pinot, Bardet, Demare, Gaudu entre autres), se retrouve désormais sur le toit du monde.