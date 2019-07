Patrice Evra annonce officiellement la fin de sa carrière

«He stops this game». Dans une interview accordée à La Gazetta dello Sport, Patrice Evra a annoncé qu’il mettait officiellement un terme à sa carrière de joueur.

Agé de 38 ans, le latéral gauche (81 sélections en équipe de France), qui avait commencé sa carrière professionnelle en 1998 dans le club italien de Marsala, n’avait plus de club depuis la fin de son aventure avec West Ham en mai 2018.

Passé par Monaco, Manchester United, la Juventus Turin et l’OM, Patrice Evra se sera construit un très riche palmarès surtout en Angleterre. Avec les Red Devils, il a notamment remporté la Ligue des champions en 2008.

Futur entraîneur ?

Sa carrière se termine toutefois en eau de boudin avec un passage raté du côté de Marseille. Son contrat a été résilié à l’amiable à la suite d’un coup de pied asséné à un supporter marseillais avant un match de Ligue Europa.

« Ma carrière de joueur est officiellement terminée, a-t-il indiqué au quotidien italien. J’avais commencé la formation pour la Licence d’entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A. Dans un an et demi, si tout se passe bien, je serai prêt à diriger une équipe. Sir Alex Ferguson avait pronostiqué à l’époque que deux de ses joueurs deviendraient coachs de haut niveau : Ryan Giggs et Patrice Evra. »