Tour de France : combien a gagné chaque équipe ?

L'édition 2019 du Tour de France, l'une des plus belles depuis bien longtemps, s'est achevée ce dimanche 28 juillet sur les Champs-Elysées, à Paris, avec la victoire finale du Colombien Egan Bernal. L'heure de faire les comptes sur les gains des différentes équipes.

Il est d'usage que les primes remportées par les coureurs soient ensuite réparties équitablement entre les membres de chaque équipe (équipiers et staff). C'est pourquoi le décompte des gains, publié dimanche soir par les organisateurs, est fait en fonction des équipes et non des coureurs.

Ineos, la grande gagnante

Grâce en grande partie à la victoire finale de l'un de ses leaders, le Colombien de 22 ans Egan Bernal, l'équipe britannique Ineos (ex-Sky) trône largement en tête du classement des gains, avec près de 800 000 euros.

La part la plus importante de cette somme est en effet représentée par le chèque de 500 000 euros remis au lauréat. Quant à la deuxième place du Britannique Geraint Thomas (vainqueur du Tour en 2018), elle a permis à la formation de récolter 200 000 euros.

Deceuninck troisième grâce à Alaphilippe

Derrière Ineos et Jumbo-Visma (200 000 euros), l'équipe belge Deceuninck-Quick Step arrive troisième du classement des gains par équipes. Et ce, principalement grâce à son champion français Julian Alaphilippe. En effet, à lui seul, «Alaph'» a rapporté à sa formation plus de 100 000 euros.

La plus grosse part de ce gâteau vient de sa cinquième place au général (50 000 euros), ses 14 jours en jaune lui ayant rapporté par exemple «seulement» 7 000 euros. Il faut également y ajouter ses deux victoires d'étapes (11 000 euros chacune) et le prix du super combatif du Tour (20 000 euros).

Les équipes françaises plus loin au classement

Même si les Français ont grandement animé ce Tour, les équipes tricolores ne font pas partie de celles qui ont empoché le plus d'argent. Première formation hexagonale du classement des gains, l'équipe Groupama-FDJ de Thibaut Pinot n'arrive en effet qu'en dixième position, avec 60 000 euros.

Malgré son abandon vendredi 26 juillet lors de la 19e étape, le coureur français pourra se consoler en apprenant qu'il a rapporté environ 30 000 euros à Groupama-FDJ, soit la moitié de ses gains : 16 000 euros lors de sa victoire d'étape en haut du Tourmalet pour le compte de la 14e étape (11 000 euros pour la première place et 5 000 pour le Souvenir Jacques Goddet, attribués au premier coureur à l'arrivée au col du Tourmalet), et 5 500 euros pour chacune de ses deux deuxièmes places.

L'équipe AG2R La Mondiale est quant à elle onzième du classement des gains, avec 55 000 euros. Elle peut remercier Romain Bardet, maillot blanc à pois rouges de ce Tour de France, qui lui a permis de récolter environ la moitié de ces 55 000 euros : 25 000 euros pour sa victoire finale au classement de la montagne et 5 500 euros pour sa deuxième place lors de la 18e étape.

Dans les cinq dernières équipes du classement, on retrouve trois équipes françaises : la formation Arkéa-Samsic de Warren Barguil pointe à la 18e place (23 000 euros), Cofidis à la 19e (21 000 euros), et Total Direct Energie termine bonnet d'âne, avec la 22e et dernière position du classement (18 000 euros).