Le journal du mercato estival 2019 : Jeff Reine-Adélaïde est Lyonnais

Le marché des transferts a ouvert ses portes et les clubs vont pouvoir officialiser l'arrivée ou le départ de joueurs. Découvrez les rumeurs, signatures et officialisations concernant les principales équipes européennes.

14 août

22h

Jeff Reine-Adélaïde (21 ans) a signé pour cinq saisons avec l'OL. Le milieu polyvalent quitte Angers pour une indemnité de 25 millions d'euros, avec des bonus supplémentaires pouvant atteindre 2,5 millions d'euros, et un pourcentage de 15% sur la plus-value en cas de revente.

12h10

Montpellier tient son nouveau gardien de but. L'Argentin Geronimo Rulli (27 ans) a été prêté durant une saison au MHSC par la Real Sociedad.

12h05

L'OL et Angers ont posté sur leurs réseaux sociaux l'annonce d'un accord pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde (21 ans). L'international Espoir doit passer sa visite médicale à Lyon ce mercredi.

Communiqué d'Angers SCO :





Accord de principe entre le SCO et l'@OL pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde.



https://t.co/eugpEauL5a pic.twitter.com/jTpjg8OToY — Angers SCO (@AngersSCO) August 14, 2019

11h30

Le défenseur Ramy Bensebaini quitte Rennes pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach. Âgé de 24 ans, l'international algérien a été transféré pour environ 10 millions d'euros selon l'Equipe.

[#MercatoSRFC]





Le @staderennais et le club allemand du @borussia ont trouvé un accord pour le transfert définitif de @bensebainiRams.





Le club remercie Ramy pour son investissement, son professionnalisme, son état d’esprit irréprochable et lui souhaite le meilleur. pic.twitter.com/EYWYyPVlUT — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 14, 2019

10h30

Deux mouvements importants à Monaco. L'attaquant Wissam Ben Yedder (29 ans), rejoint les Monégasques pour cinq saisons en provenance du Séville FC contre un chèque de 40 millions d'euros.

Dans le même temps, l'ailier Rony Lopes (23 ans) fait le chemin inverse et quitte le club de la principauté pour rejoindre les Sévillans. Le transfert est estimé à 20 millions d'euros et la durée du contrat est de cinq ans.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @WissBenYedder en provenance du FC Séville. L’international français s’engage pour saisons.



https://t.co/t4KDqpwio3 pic.twitter.com/WEXMfz8b5M — AS Monaco (@AS_Monaco) August 14, 2019

@Rony10Lopes ya trabaja con sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva. #WeareSevilla pic.twitter.com/RbFPzltedy — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 14, 2019

13 août

11h30

Ivan Perisic est officiellement prêté un an au Bayern Munich. Un prêt payant de 5 millions d'euros avec une option d'achat de 20 millions d'euros pour l'international croate.

#FCBayern have signed Croatia international Ivan Perišić. The World Cup runner up will join the club on loan from Inter Milan with immediate effect. #ServusIvan #MiaSanMia pic.twitter.com/gHJVZtxYOC — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 13, 2019

12 août

19h

Monaco enregistre la signature de l'international nigérian Henry Onyekuru en provenance d'Everton. Âgé de 22 ans, le Super Eagle s'est engagé pour cinq ans avec le club monégasque. Le transfert est estimé à 13,5 millions.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Henry Onyekuru en provenance d’Everton. Le milieu offensif nigérian s’engage pour saisons.



https://t.co/GmlcOAzrLK pic.twitter.com/AFByjDY93S — AS Monaco (@AS_Monaco) August 12, 2019

14h36

L'ailier croate de l'Inter de Milan, Ivan Perisic, est sur le point de s'engager avec le Bayern Munich. Le joueur âgé de 30 ans passe ce lundi sa visite médicale et l'officialisation devrait arriver sous peu.

12h00

L'international espagnol Inaki Williams (25 ans) a prolongé son contrat avec son club formateur, l'Athltic Bilbao. L'attaquant a signé jusqu'en 2028 et sa clause libératoire serait de 135 millions d'euros.

11 août

15h15

Monaco a officialisé deux départs. Le jeune et prometteur Hannibal Mejbri (16 ans) a été transféré à Manchester United pour environ 10 millions d'euros.

L'AS Monaco annonce le transfert d'Hannibal Mejbri à Manchester United.https://t.co/f0YB2i3qZS — AS Monaco (@AS_Monaco) August 11, 2019

De son côté, Nacer Chadli (30 ans) est prêté au RSC Anderlecht.

L’international belge @NChadli est prêté au RSC Anderlecht pour la saison 2019-2020. L’AS Monaco lui souhaite bonne chance pour la saison.https://t.co/8RHRIwFFQx — AS Monaco (@AS_Monaco) August 11, 2019

9 août

Gaël Kakuta revient à Amiens

Le milieu de terrain de 28 ans s'est engagé pour trois saisons avec Amiens, en provenance du Rayo Vallecano. Le transfert est d'environ trois millions d'euros pour l'ancien joueur de Chelsea, qui a déjà évolué dans la Somme lors de la saison 2017-2018.

De retour à la maison... pic.twitter.com/E3UNQxGEIz — Amiens SC (@AmiensSC) August 9, 2019

Casimir Ninga signe à Angers

L'attaquant de 26 ans quitte Caen pour rejoindre Angers. L'ancien joueur de Montpellier a signé un contrat de 3 ans avec le club picard.

Je suis très heureux d’officialiser l’arrivée de Casimir Ninga. Il nous rejoint pour trois saisons. #LaForceduSCO pic.twitter.com/AE0YqOTipS — Saïd chabane (@SadSaidchabane) August 8, 2019

8 août

17h55

L'arrière gauche du Celtic Glasgow Kieran Tierney (22 ans) s'est officiellement engagé avec Arsenal, pour une indemnité estimée à 27 millions d'euros selon l'Equipe.

16h55

Romelu Lukaku quitte Manchester United pour L'Inter Milan. Le puissant attaquant belge (26 ans) jouera donc cette année en Serie A. Le montant du transfert serait d'environ 78 millions d'euros.

16h30

L'attaquant du Stade Rennais Ismaila Sarr quitte le Stade Rennais. L'ailier sénégalais rejoint la Premier League et évoluera sous les couleurs de Watford.

Are you happy to be here, @izosarr? pic.twitter.com/Ut4S6dIbSi — Watford Football Club (@WatfordFC) August 8, 2019

16h

L'international suédois Emil Krafth (25 ans) quitte Amiens. Acheté par le club picard cet été, en levant son option d'achat après un prêt d'un an de Bologne, le défenseur fait ses valises pour rejoindre Newcastle.

New signing Emil Krafth said Newcastle United is a perfect fit for him after he completed his permanent move from French side Amiens on Thursday.





More here: https://t.co/m7xRjFs6jd #NUFC pic.twitter.com/kHfi5PhOmo — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019

7 août

22h

Le défenseur droit champion du monde Djibril Sidibé (27 ans) est prêté durant un an, avec option d'achat, à Everton par l'AS Monaco.

| @DjibrilSidibeS3 joins the Toffees on loan for 2019/20, with an option to buy.





Bienvenue, Djibril! #EFC — Everton (@Everton) August 7, 2019

15h50

Le gardien de but du PSG, Kevin Trapp, a été transféré à l'Eintracht Francfort. Le portier allemand rejoint son ancien club, avant de rallier Paris, où il était également prêté l'an dernier. L'indemnité de transfert est estimée à 7 millions d'euros.







Kevin Trapp rejoint l'@Eintracht dans le cadre d'un transfert définitif. pic.twitter.com/BdqRHOPTVl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2019

6 août

18h30

Ruben Aguila, le défenseur droit français s'est engagé pour cinq ans avec le club de la principauté. Âgé de 26 ans il quitte donc Montpellier pour rejoindre son ancien partenaire du MHSC, le portier Benjamin Lecomte.

16h

Arrivé à Arsenal en 2010, le défenseur international français Laurent Koscielny s'est engagé ce mardi avec Bordeaux. Ni la durée ni le montant du transfert n'ont été communiqué mais la presse anglaise évoque un montant de 5 millions d'euros.

Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY" !!!





Le CM :





Bienvenue Laurent pic.twitter.com/3op22QAzu1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019

10h30

Le LOSC et Trabzonspor sont tombés d’accord sur le transfert du milieu de terrain offensif Yusuf Yazici. L’international turc (22 ans), très prometteur, a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2024. La transaction avoisinerait les 16,5 millions d'euros.

5AOÛT

16h00

L'Olympique de Marseille tient enfin sa recrue en attaque. Annoncée depuis quelques temps, l'arrivée du joueur de Boca Junior Dario Benedetto a été officialisée ce lundi par le club phocéen. Agé de 29 ans, le numéro 9 argentin a signé un contrat de quatre ans, plus une année en option. Un transfert, estimé à 16 millions d'euros, qui devra combler le vide laissé en pointe par le départ de l'Italien Mario Balotelli.

2 AOÛT

22h14

L'attaquant niçois Allan Saint-Maximin, 22 ans, va filer en Angleterre, à Newcastle, dans le cadre d'un transfert conclu vendredi entre les trois parties, a officialisé vendredi le club azuréen.

Selon des sources concordantes des deux côtés de la Manche, l'opération se serait négociée autour de 22 millions d’euros, bonus compris pour Nice, pour un contrat de six ans.

30 juillet

10h10

Idrissa Gana Gueye s'est officiellement engagé avec le PSG ce mardi. Le milieu de terrain sénégalais, passé par Lille, arrive tout droit d'Everton et a paraphé un contrat de quatre ans. C'était un choix fort de Thomas Tuchel qui le voulait déjà l'hiver dernier. Son portrait est à retrouver ici.

18 juillet

Matthijs de Ligt est Turinois. L’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam s’est engagé jeudi pour cinq ans à la Juventus Turin, a annoncé italien le club dans un communiqué. Le montant du transfert du jeune défenseur international néerlandais (19 ans) est de 75 millions d’euros, ce qui en fait le troisième joueur le plus cher de l'histoire de la Vieille Dame, après Cristiano Ronaldo (105 millions d'euros) et Gonzalo Higuain (90 millions).

16 Juillet

17h20

Abdou Diallo s'est engagé pour cinq ans avec le PSG, soit jusqu'30 juin 2024. Formé à l'AS Monaco et âgé de 23 ans, le défenseur français a évolué à Zulte Waregem, Mayence et le Borussia Dortmund. Il portera le n°22 à Paris. Le montant du transfert avoisinerait les 30 millions d'euros. «C’est un grand honneur de m’engager dans un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain, a confié l’international Espoirs sur le site du club. J’ai toujours affirmé que le projet parisien était très attractif. Rejoindre aujourd’hui le club de la capitale est un pas supplémentaire important dans ma carrière. J’ai à cœur de donner le maximum pour mon nouveau club et hâte de pouvoir apporter mes qualités et mon envie à cet effectif réputé pour sa très grande qualité et ses hautes ambitions.»





Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée d'Abdou Diallo au sein du club !#WelcomeAbdou pic.twitter.com/wtgWZsf7nQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 16 juillet 2019

7 juillet

14h30

Le PSG enregistre sa quatirème recrue. Le club de la capitale a officialisé l'arrivée de Mitchel Bakker. En fin de contrat avec l'Ajax Amsterdam, le jeune défenseur néerlandais de 19 ans, qui évolue principalement côté gauche, s'est engagé jusqu'en juin 2023. Le joueur avait déjà passé sa visite médicale l'hiver dernier. La veille, Paris avait enrôlé Marcin Bulka, portier polonais de 19 ans, qui est arrivé libre en provenance de Chelsea. Il devrait être le gardien numéro 3 du cub.

#WelcomeBakker





Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Mitchel Bakker





Le défenseur néerlandais a signé un contrat professionnel de 4⃣ ans, jusqu’au 30 juin 2023



#ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 juillet 2019

5 juillet

17h25

Samir Nasri a trouvé un club. L'international français de 32 ans s'est engagé avec Anderlecht (Belgique). Il était libre depuis la fin de son bail avec West Ham. L'attaquant retrouvera en Belgique une vieille connaissance, Vincent Kompany, son ancien équipier à Manchester City. Le défenseur belge est arrivé cet été en tant qu'entraîneur-joueur.

4 juillet

18h40

Le PSG a officialisé ce jeudi la signature du milieu de terrain espagnol, Ander Herrera. Libre depuis son départ de Manchester United, il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024.

#WelcomeAnder





Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’@AnderHerrera





Le milieu de terrain espagnol a signé un contrat de 5⃣ ans avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣4⃣ !



#ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 4 juillet 2019

18h01

Arjen Robben a annoncé jeudi mettre un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 35 ans. «C’est sans aucun doute la décision la plus difficile que j'aie eu à prendre dans ma carrière», a expliqué le Néerlandais dont le contrat avec le Bayern a expiré le 30 juin.

16h15

Après une saison au PSG, Gianluigi Buffon est retourné à la Juventus Turin. L'emblématique portier italien, âgé de 41 ans, a signé jeudi un contrat d'un an et retrouve donc le club où il a évolué 17 saisons.

10h07

Frank Lampard est de retour à la maison ! L'ancien milieu de terrain de Chelsea revient en temps qu'entraîneur. Le club londonien, qui s'est séparé de Maurizio Sarri, parti à la Juventus Turin il y a quelques jours, a officialisé sa venue ce jeudi. Lampard a signé un contrat de trois ans.

3 juillet

10h35

Le milieu de terrain lillois Thiago Mendes s'est engagé avec l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien de 27 ans a passé deux saisons dans le Nord et a joué un rôle crucial lors de la 2e place acquise par les Dogues l'an dernier.

Thiago Mendes s'engage avec l'Olympique Lyonnais !



Bem-vindo pic.twitter.com/Der5tZBnwU — Olympique Lyonnais (@OL) 3 juillet 2019

2 juillet

18h31

Tanguy Ndombele a été transféré au club anglais de Tottenham pour 60 millions d’euros et un maximum de 10 millions d’euros de bonus, a annoncé l'OL mardi. Le milieu de terrain international français, âgé de 22 ans, a signé un contrat de cinq ans avec les Spurs.

L'OL remercie @T_Ndombele pour son implication sous le maillot du club depuis son arrivée en 2017 et le félicite pour son professionnalisme et ses performances qui lui ont notamment permis d’intégrer l’équipe de France. Il lui souhaite une grande réussite avec son nouveau club. pic.twitter.com/lafRfLmK48 — Olympique Lyonnais (@OL) 2 juillet 2019

10H24

Le Paris SG a annoncé mardi l'arrivée du milieu espagnol Pablo Sarabia, en provenance du Séville FC, pour cinq saisons, sa première recrue du mercato estival. Le montant du transfert n'a pas été communiqué. Selon la presse, le PSG a déboursé une somme comprise entre 18 et 20 millions d'euros. Formé au Real Madrid, Sarabia (27 ans) a remporté l'Euro Espoirs avec l'Espagne en 2013.

@Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain



Interview et photos à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY !#WelcomeSarabia pic.twitter.com/RcguM86gO8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2019

1er juillet

En fin contrat avec le PSG, Adrien Rabiot s’est officiellement engagé avec la Juventus Turin lundi. Celui qui avait été mis de côté à Paris ces derniers mois sera présenté mardi à la presse.

26 juin

Jean Lucas, troisième recrue lyonnaise

Jean Lucas a signé en faveur de l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain brésilien est la troisième recrue rhodanienne après le gardien Ciprian Tatarusanu et le défenseur Héritier Deyonge. Âgé de 21 ans, il arrive en provenance de Flamengo pour un montant estimé à 8 millions d'euros.

Vainqueur prêté à Toulouse

Le milieu français William Vainqueur (30 ans) a été prêté à Toulouse une saison par le club turc d'Antalyaspor. Il s'agit de son quatrième club de Ligue 1 après Nantes, Marseille et Monaco.

16 juin

C'est désormais officiel. Maurizio Sarri quitte Chelsea après seulement une saison en poste. L'ancien technicien de Naples va rejoindre la Juventus Turin. Avec les Blues, il a remporté la Ligue Europa.

Maurizio Sarri is leaving Chelsea Football Club to return to Italy and become manager of Juventus. https://t.co/gIeiIp1ZEo — Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 juin 2019

12 juin

EDEN HAZARD présenté JEUDI

Alors que Luka Jovic a été présenté mercredi au Real Madrid, Eden Hazard sera lui face à la presse et aux supporters jeudi a annoncé le club madrilène. Arrivé de Chelsea, le futur n°7 de la Maison Blanche devrait être la prochaine figure de proue de l'équipe de Zinedine Zidane.

FERLAND MENDy au real madrid

C'est officiel, Ferland Mendy est un joueur du Real Madrid. Le latéral gauche international de l'OL s'est engagé en faveur du club madrilène pour un montant de 48 millions d'euros.

Andy Delort prolonge à Montpellier

Prêté l'an dernier par Toulouse au MHSC, le transfert de l'attaquant est définitif, a officialisé le club héraultais. En 36 matches de Ligue 1, le joueur de 27 ans avait marqué à 14 reprises.

4 juin

Luka Jovic signe au real Madrid

Le club madrilène a officialisé l'arrivée du jeune attaquant serbe de 21 ans, en provenance de l'Eintracht Francfort. Ni le montant du transfert ou la durée du contrat n'ont été précisés.

23 janvier

HIGUAIN A CHELSEA

L'Argentin Gonzalo Higuain a été prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison par la Juventus Turin, a annoncé mercredi le club 4e du Championnat d'Angleterre.

«Quand j'ai eu l'occasion de rejoindre Chelsea, je l'ai saisie», a réagi le joueur argentin de 31 ans sur le site internet des Blues. Higuain, déjà prêté en première partie de saison l'AC Milan, va retrouver à Chelsea Maurizio Sarri, son ancien entraîneur à Naples où l'attaquant argentin avait explosé toutes les statistiques.

DE JONG CET ETE A BARCELONE

«Frenkie de Jong rejoindra l'effectif blaugrana à partir du 1er juillet 2019. Le coût de l'opération sera de 75 millions d'euros plus 11 millions en part variable», a écrit le Barça dans un communiqué. «Le joueur signera un contrat pour les cinq prochaines saisons, jusqu'au terme de la saison 2023-2024.»

Le recrutement de l'international néerlandais (5 sélections) devient la vente la plus chère de l'Eredevisie, le championnat des Pays-Bas, et de l'histoire de l'Ajax, loin devant le Colombien Davinson Sanchez transféré pour 40 millions à Tottenham.

11 janvier

Cesc Fabregas a monaco

L'As Monaco a obtenu la signature du milieu de terrain Cesc Fabregas en provenance de Chelsea. Un renfort de poids pour l'équipe dirigée par Thierry Henry.

Jean-Pierre Rivère quitte ses fonctions

Coup de tonnerre à Nice. Le président Jean-Pierre Rivère et le directeur général, Julien Fournier, ont annoncé leur départ du clubs azuréen. Les relations tendues avec les actionnaires sino-américains en seraient la cause.

9 janvier

Pavard au Bayern

Benjamin Pavard a signé au Bayern Munich, a annoncé le club allemand ce mercredi. Hasan Salihamidžić, directeur sportif du club bavarois, a indiqué que le contrat du Français sera effectif dès le 1er juillet prochain. L'actuel joueur de Stuttgart s'est engagé pour cinq saisons.

@Brazzo: "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) 9 janvier 2019

3 JANVIER



Naldo à Monaco

Le défenseur central brésilien Naldo s'est engagé jusqu'en 2020 avec l'AS Monaco, avant-dernier de Ligue 1.

2 janvier

Mamadou Sakho en route pour Monaco ?

Après l'annonce de la possible venue de Cesc Fabregas (Chelsea), Monaco pourrait également s'attacher les services de Mamadou Sakho. Le profil du défenseur de Crystal Palace, formé au PSG, plait beaucoup à Thierry Henry, selon L'Equipe.

Montpellier s'offre Mathias Suarez

Le défenseur international uruguayen Mathias Suarez a signé à Montpellier, a annoncé mercredi le club héraultais sans préciser la durée ni le montant du contrat. Agé de 22 ans, Suarez arrive en provenance du club Defensor Sporting de Montevideo où il a été formé et a débuté sa carrière professionnelle.

1er janvier

Olivier Dall'Oglio limogé

L'entraîneur de Dijon, Olivier Dall'Oglio, a été limogé, a annoncé le club ce lundi 31 décembre.

30 DÉCEMBRE

Héctor Herrera bientôt à Lyon ?

Le milieu international mexicain pourrait quitter le FC Porto pour rejoindre l'Olympique lyonnais. Son contrat se terminant dans six mois, ce mercato d'hiver représente la dernière occasion pour le club portugais de tirer bénéfice d'un transfert d'Héctor Herrera. L'arrivée d'Herrera serait-elle une manière de compenser le vide laissé par Aouar au milieu de terrain ?

AOUAR EN PARTANCE VERS CITY ?

Le milieu de terrain lyonnais pourrait en effet venir remplacer Fernandinho au milieu de terrain de Manchester City. D'après Sky Sports, Guardiola serait tellement intéressé que le club pourrait accepter de mettre 60 millions d'euros pour tenter de récupérer le jeune Français.

21 décembre

Cesc Fabregas entre l'AS Monaco et le PSG ?

Selon L'Équipe, les deux clubs français sont en lice pour enrôler le milieu espagnol qui évolue actuellement à Chelsea. Les Monégasques, à la peine en championnat, souhaiteraient se renforcer avec l'international espagnol, âgé de 31 ans. De son côté, le PSG s'apprête à perdre Adrien Rabiot et verrait d'un bon oeil l'arrivée du joueur formé au FC Barcelone.

Atlético Madrid : un champion du monde sur le départ ?

Le défenseur gauche des Colchoneros et international français, Lucas Hernandez, pour quitter le club madrilène. Marca a dévoilé mercredi soir un intérêt prononcé de la part du champion d'Allemagne, le Bayern Munich. Selon le média espagnol, les dirigeants bavarois seraient prêts à mettre 80 millions d'euros sur la table, soit le montant de clause libératoire du latéral français, pour recruter le champion du monde 2018. Le joueur de 22 ans se serait également vu proposer un salaire plus important.

Nantes aurait trouvé un accord pour la vente de Sala

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 buts, l'attaquant argentin Emiliano Sala suscitera certainement les convoitises. D'après l'Équipe, le FC Nantes se serait mis d'accord avec Cardiff, club de Premier League anglaise, pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros.