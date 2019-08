La Ligue 1 en direct : Lyon étrille Angers 6-0

La saison 2019-2020 s'est ouverte ce vendredi 9 août. Retrouvez toute l'actualité de la Ligue 1 Conforama.

L'Olympique lyonnais n'a laissé aucune chance à Angers pour cette 2e journée avec des buts d'Aouar (11'), Dembélé (36', 65'), Depay (42', 49') et Jean Lucas (72').

C'est officiel ! Le milieu de terrain s'est engagé avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2024. Dans un communiqué, le club précise que le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros. A cette somme pourront s'ajouter un maximum de 2,5 millions d'euros de bonus et un pourcentage de 15% à la revente en cas de plus-value.

L'Argentin Geronimo Rulli (27 ans) a été prêté durant une saison au MHSC par la Real Sociedad.

L'OL et Angers ont posté sur leurs réseaux sociaux l'annonce d'un accord pour le milieu polyvalent âgé de 21 ans. L'international Espoir doit passer sa visite médicale à Lyon ce mercredi.

L'ailier de 23 ans rejoint le Séville FC avec un contrat de 5 ans à la clé. L'ancien lillois a été transféré pour 20 millions d'euros.

C'est officiel. L'attaquant français du Séville FC Wissam Ben Yedder (29 ans) s'est engagé mercredi pour cinq ans avec l'AS Monaco, a annoncé le club de la Principauté. Devenu en trois saisons le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club espagnol (70 buts en 138 matches), l'international français (4 sélections, 1 but) va retrouver la Ligue 1, quittée en 2016 après 6 saisons à Toulouse.

L'équipe bretonne a fait signer le milieu de Montpellier Paul Lasne. Le joueur de 30 ans a signé pour une année et une autre en option.

L'Olympique de Marseille «a décidé de résilier le contrat de travail» de son défenseur central Adil Rami (33 ans), déjà visé par une procédure disciplinaire.

L'ancien joueur du FC Séville faisait notamment l'objet d'une procédure après avoir raté un entraînement pour participer au tournage de l'émission Fort Boyard.

Le défenseur parisien souffre d'une «lésion de l'aponévrose plantaire du pied droit», a annoncé le club dans un communiqué. Thilo Kherer sera forfait le temps de la cicatrisation, estimée entre «15 et 21 jours».

Le buteur niégrian Henry Onyekuru arrive sur le Rocher. Les Monégasques ont acheté, pour 13,5 millions d'euros, l'attaquant de 22 ans à Everton, rapporte l'Equipe. L'année dernière, Onyekuru était prêté à Galatasaray où il a marqué 16 buts pour 6 passes décisives.

Le défenseur central portugais Edgar Lé (22 ans) est envoyé en Turquie par les Dogues, dans le cadre de l'arrivée de Yusuf Yazici à Lille. Le défenseur était prêté l'an dernier au FC Nantes.

Le club breton a officialisé l'arrivée d'Irvin Cardona, en provenance de l'AS Monaco. L'attaquant de 22 ans était prêté lors des deux dernières années au Cercle Bruges (15 buts en 38 matches).

Le Paris SG a sereinement entamé sa saison de Ligue 1 en disposant de Nîmes dimanche au Parc des Princes (3-0) grâce à son duo Kylian Mbappé-Edinson Cavani, efficace dans l'ombre de Neymar, absent et en instance de départ.

Un penalty de l'Uruguayen (24e), une frappe à bout portant du Français (57e), auteur aussi d'une passe décisive pour Angel Di Maria (70e), ont permis aux champions de France en titre de prendre déjà la tête du classement à égalité avec Lyon, à l'issue d'une rencontre marquée par les insultes du public envers Neymar, poussé vers la sortie.

Strasbourg - Metz (1-1)

Losc - Nantes (2-1)

L'AS Monaco a annoncé dimanche être parvenue à un accord avec son directeur sportif, Michael Emenalo, afin «de mettre un terme à leur collaboration».

Recruté à Chelsea en novembre 2017 pour occuper les fonctions de directeur sportif à la suite de l'Espagnol Antonio Cordon, Michael Emenalo, Nigérian de 54 ans, était, depuis le départ de Vadim Vasilyev en janvier dernier, cantonné à un rôle subalterne au sein du club de la Principauté.

Son départ fait partie de la suite logique des changements à la tête de l'exécutif du club, initiés en janvier par le président milliardaire russe Dmitri Rybolovlev.

L'attaquant nigérian Victor Osimhen, arrivé cet été dans le Nord, a permis à Lille de s'imposer à domicile face à Nantes (2-1).

Le but nantais a été inscrit par Mehmet Zeki Celik contre son camp.

Le jeune et prometteur Hannibal Mejbri (16 ans) a été transféré à Manchester United pour environ 10 millions d'euros. De son côté, Nacer Chadli (30 ans) est prêté au RSC Anderlecht.

NICE - AMIENS : 2-1

DIJON - SAINT-ETIENNE : 1-2

MONTPELLIER - RENNES : 0-1

BREST - TOULOUSE : 1-1

Marseille démarre sa saison par une défaite à domicile contre Reims. Le Stade de Reims a remporté son match (2-0) face à l'OM, ce samedi 10 août.

Le coup d'envoi de la rencontre a été sifflé à 17h30. Steve Mandanda a su protéger le but marseillais, en première période, malgré les offensives adverses. Mais, après la pause, les Rémois ont été décisifs et sont parvenus à empocher leurs trois premiers points de la saison au Vélodrome en remportant ce match (2-0). Le jeune attaquant Boulaye Dia a ouvert le score (58), puis s'est mué en passeur décisif pour le coup de grâce signé Suk Hyun-jun (90).

Malgré l'entrée de sa recrue argentine Dario Benedetto, attendue comme le buteur providentiel par les fans, l'OM a trop peu montré pour espérer mieux, face à de solides Champenois.

NEYMAR ABSENT DU GROUPE PARISIEN DIMANCHE

Nouvel épisode dans le feuilleton Neymar/PSG. Le joueur brésilien n'a pas été convoqué pour la reprise de la Ligue 1 contre Nîmes dimanche, a annoncé le directeur sportif Leonardo.

Le dirigeant a confirmé aux journalistes la présence de discussions «plus avancées qu'avant» sur un départ du club. «Mais le PSG n'est pas encore prêt à donner son accord», a-t-il précisé.

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Thomas Thuchel a de son côté mis l'accent sur l'état physique de Neymar : «Il est dans une phase d'entraînement individuel, il est un peu blessé. Il a pris un coup avant-hier, un coup aujourd'hui, il n'a pas fait une semaine complète avec l'équipe donc il n'est pas en capacité de jouer pour nous».

Marseille-Reims à 17h30

Brest - Toulouse à 20h00

LYON S'IMPOSE FACILEMENT À MONACO

Pour la reprise de la saison, l'OL a parfaitement débuté s'imposant 3-0 à Monaco (Moussa Dembele, 5', Memphis Depay, 36' et Lucas Tousart, 80').

Le match d'ouverture a également été marqué par l'exclusion de Cesc Fabregas.

L'attaquant du Stade Rennais quitte la Bretagne. L'ailier sénégalais rejoint la Premier League et évoluera sous les couleurs de Watford. Dans la transaction, les Bretons devrait récupérer environ 30 millions d'euros.

Are you happy to be here, @izosarr ? pic.twitter.com/Ut4S6dIbSi

L'international suédois (25 ans) avait été acheté par le club picard cet été en levant son option d'achat après un prêt d'un an de Bologne. Le défenseur fait ses valises pour rejoindre Newcastle.

New signing Emil Krafth said Newcastle United is a perfect fit for him after he completed his permanent move from French side Amiens on Thursday.





More here: https://t.co/m7xRjFs6jd #NUFC pic.twitter.com/kHfi5PhOmo

— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019