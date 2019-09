Tout savoir sur Ansu Fati, la nouvelle pépite du FC Barcelone

Il s’appelle Anssumane Fati et est promis à un avenir radieux. A 16 ans et 298 jours, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelone à faire ses débuts professionnels.

Entré en jeu contre le Betis Séville (victoire 5-2) à la 78e minute de jeu, «Ansu» Fati est entré dans le livre des records du championnat espagnol en faisant presque aussi bien que Vicenç Martinez, qui avait débuté sa carrière professionnelle en 1941 à l’âge de 16 ans et 280 jours. Le jeune milieu de terrain, originaire de Bissau (Guinée-Bissau) pourra toutefois se targuer de faire mieux que… Lionel Messi. La star du Barça avait déjà 17 ans et 114 jours lorsqu’il a disputé son premier match de Liga, le 16 octobre 2004.

Adoubé par Messi

Si beaucoup le découvrent et le découvriront encore dans les prochaines semaines, les spécialistes le connaissent déjà. Arrivé au FC Barcelone en 2012, il a évolué dans toutes les catégories du club et fait partie actuellement de l’équipe Juvenil A, entrainée par l’ancien gardien de but Victor Valdés. Après une excellente saison, notamment en Youth League (la Ligue des champions des jeunes) avec 4 buts et 3 passes décisives en 9 matchs, Ansu Fati est mis à disposition de la réserve du Barça de García Pimienta lors de la pré-saison et participe aux entraînements avec les A d’Ernesto Valverde.

Le technicien espagnol, privé de Messi, Suarez et Dembélé, a alors décidé de faire appel au Guinéen, qui détient un passeport espagnol, pour cette deuxième journée de championnat au Camp Nou. Et lui a offert du temps de jeu. Fati a même été adoubé par Léo Messi après le match. Une bonne nouvelle pour le club catalan, pointé du doigt ces dernières saisons pour ne plus sortir de jeunes pépites de la Masia.