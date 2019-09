Coupe du monde de basket : les arbitres de France-Lituanie renvoyés

Une erreur qui leur coûte cher. Suite à une mauvaise décision lors de la rencontre entre la France et la Lituanie remportée par les Bleus (78-75), les arbitres du match ne siffleront plus durant le Mondial.

«Les arbitres de ce match n’arbitreront plus lors de cette Coupe du monde 2019», a fait savoir ce dimanche la FIBA dans un communiqué. L’instance de basket a reconnu une erreur des hommes en noir sans toutefois donner une suite à la requête déposée par les Lituaniens, qui ne verront pas les quarts de finale. Pas plus que les trois arbitres de la rencontre : Antonio Conde (Espagne), Daniel Garcia Nieves (Vénézuela) et Leandro Lezcano (Argentine).

L’action en question s’est déroulée à 30.8 secondes de la fin de la rencontre. La France menait d’un point quand Rudy Gobert a «nettoyé le cercle» en sortant le deuxième lancer franc de Jonas Valenciunas. Une pratique autorisée dans le basket européen, à condition de ne pas toucher le cercle. Hors, le pivot français a clairement touché l’arceau mais les arbitres n’ont pas bronché et les Bleus ont gagné la rencontre suite à un tir de Nando De Colo.

That was CLEARLY basket interference on Gobert but I couldn't be more proud of my guys! Fought like dogs for their country! LIETUVA @Dsabonis11 @JValanciunas pic.twitter.com/Vo3aFWaldb

