Vidéo : la confusion des joueurs albanais réalisant que ce n'est pas le bon hymne

Plus que le score final du match France-Albanie (4-1), c'est l'incident qui l'a précédé que de nombreux téléspectateurs retiendront. Juste avant le coup d'envoi de cette rencontre pour les qualifications de l'Euro 2020, le mauvais hymne a en effet été diffusé pour l'équipe albanaise, samedi soir.

Une fâcheuse erreur qui a donné lieu à quelques instants de flottement. On peut voir la réaction parfois très drôle des Albanais sur la traditionnelle vidéo passant en revue le visage des joueurs au moment de leur hymne.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem pic.twitter.com/RVgRJEtTEU

— Goal (@goal) September 7, 2019