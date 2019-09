France-Australie, Coupe du monde de basket : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire sur la Lituanie (78-75), samedi, les Bleus affrontent, le lundi 9 septembre, les Australiens pour la première place de la poule L. Une rencontre à suivre en direct à partir de 14h sur Canal+ Sport.

Face aux Aussies, les hommes de Vincent Collet jouent gros. En cas de victoire, ils devraient éviter d'affronter les Américains dès les quarts. Si Team USA n'est pas au mieux durant ce tournoi, avec notamment une grosse frayeur face aux Turcs (victoire 93-92 après une prolongation) lors du premier tour, Kemba Walker et ses partenaires restent des joueurs redoutables. Les affronter le plus tard possible dans la compétition est toujours préférable.

L'Australie, emmenée par le remuant et très efficace meneur remplaçant des Spurs, Patty Mills, a réalisé un sans-faute depuis le début de la compétition (4 victoires en autant de matches) et a également pour objectif d'éviter Team USA dès le prochain tour.

La formation de l'Océanie est un véritable test pour le capitaine Nicolas Batum et ses coéquipiers. A l'extérieur, comme à l'intérieur, avec notamment Andrew Bogut, les Français doivent pratiquer leur meilleur basket pour s'offrir un quart, a priori, moins relevé. En cas de succès, les Bleus devraient retrouver la République tchèque, le Brésil ou la Grèce lors du prochain tour.