Laurent Jalabert champion du monde d’Ironman

L’ancienne star du cyclisme français, Laurent Jalabert, a remporté dimanche à Nice le titre de champion du monde de l’Ironman.

«Jaja», vainqueur de la Vuelta (le Tour d’Espagne) en 1995, pratique le triathlon depuis 2007. Âgé de 50 ans, Laurent Jalabert a terminé à la première place de sa catégorie (50-54 ans).

Une nouvelle qu’il a partagé sur Facebook. «Je suis heureux, je suis fier ! Aujourd’hui, je suis champion du monde de 70.3 dans mon groupe d’âge, a-t-il notamment publié. C’est une très belle récompense pour le travail que nous avons effectué. Les mots me manquent… merci à tous».

L’Ironman est l’une des compétitions les plus éprouvantes dans le sport. Un triathlon version XXL : 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course pour finir. Dorénavant commentateur pour le Tour de France, Laurent Jalabert a terminé l’exigeant parcours en 4h34’55.