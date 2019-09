La célébration de Matuidi devient un mème et enflamme le Web

Après son but face à l'Atlético Madrid, Blaise Matuidi a enflammé les réseaux sociaux avec sa célébration.

Surnommé «Matuidi Charo» par le rappeur Niska, lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain, le joueur de la Juventus de Turin a de nouveau fait sa célébration signature : le vol du charognard.

Sur Twitter, les internautes ont voulu l'imiter et ont créé pour l'occasion le hashtag #FlyingMatuidi. Et le club italien s'est également prêté au jeu.

#FlyingMatuidi Photoediting Challenge... completed it, mate!





See and download the full gallery from Facebook https://t.co/BfH5eolQGH @MATUIDIBlaise pic.twitter.com/cUymptH7Wr

— JuventusFC (@juventusfcen) September 21, 2019