Vidéo : le premier Haka des All Blacks lors de la Coupe du monde de rugby au Japon

Après le XV de France, au tour des All Blacks de faire leur entrée en lice dans la Coupe du Monde de Rugby.

Comme le veut la tradition, les joueurs néo-zélandais, qui ont battu l’Afrique du Sud (23-13), ont effectué leur Haka avant le coup d'envoi du match.

Pour ce premier chant, les All Blacks ont réalisé un «Kapa O Pongo», utilisé lors des occasions spéciales. Un Haka toujours aussi impressionnant qui lance parfaitement la compétition des favoris.

