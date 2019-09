Plus d'un an après, Sebastian Vettel renoue avec la victoire à Singapour

Plus d’un an qu’il n’avait plus goûté à ce bonheur. Celui d’une victoire en Formule 1. Sebastian Vettel a mis fin, ce dimanche, à cette longue attente au Grand Prix de Singapour, privant son coéquipier Charles Leclerc d’un troisième succès consécutif.

La dernière fois qu’il était monté sur la plus haute marche d’un podium, c’était au Grand Prix de Belgique en août 2018. Cette 53e victoire de sa carrière arrive à point nommé pour permettre au quadruple champion du monde, mis dans l’ombre pour les performances de Leclerc, de retrouver un peu le moral et permettre à Ferrari de poursuivre sur sa lancée avec ce 3e succès d’affilée, après Spa et Monza.

Et le pilote allemand a eu les nerfs solides et parfaitement géré une fin de course marquée par trois interventions de la voiture de sécurité. «Le début de saison a été très compliqué pour moi, mais aussi toute l’équipe. Mais on n’a su remonter la pente depuis plusieurs semaines. Le travail commence à payer», s’est réjoui un Vettel tout sourire.

Un sourire absent du visage de Charles Leclerc. Parti en pole, le Monégasque est apparu très remonté contre la stratégie de la Scuderia de privilégier Vettel, qui s’est emparé de la première place en s’arrêtant aux stands un tour plus tôt que lui. «Je ne comprends pas (ce choix stratégique). Il faudra en discuter après la course. (…) Je pense que c’est injuste», avait-il pesté dans sa radio pendant la course, avant de se montrer plus mesuré une fois descendu de sa monoplace. «Je préfère retenir le positif pour l’équipe avec ce doublé, même s’il est évident que je suis déçu pour moi.»

Il se consolera avec désormais sa troisième place au championnat du monde avec 96 points de retard sur le leader Lewis Hamilton, seulement 4e sur le tracé urbain de Marina Bay, et 31 points sur Valtteri Bottas. Un écart qu’il tentera de combler dès la semaine prochaine en Russie.