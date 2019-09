Vidéo : le somptueux premier but de Franck Ribéry avec la Fiorentina

Franck Ribéry a débloqué son compteur avec la Fiorentina. Avec un but somptueux d’une reprise de volée du pied gauche pour permettre à la Viola de doubler la mise, ce dimanche, sur la pelouse de l’Atalanta Bergame.

Arrivé cet été à Florence, l’ancien munichois n’a pas tardé à se faire adopter. Il ne lui manquait plus qu’un but pour parfaire son intégration sous ses nouvelles couleurs. C’est désormais chose faite.

Sur un service parfait de Federico Chiesa, parti en contre côté droit, Ribéry a décoché une reprise du pied gauche à l'entrée de la surface imparable pour le gardien adverse, qui n'a pas esquissé le moindre geste (65e).

Une réalisation qui permis à son équipe de faire le break, mais elle n'a pas été suffisant pour lui permettre de décrcoher sa première victoire de la saison dans le championnat italien, après l’ouverture du score de Chiesa en première période (24e). La Fiorentina a craqué en fin de match et concédé le match nul (2-2).

