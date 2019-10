La Ligue 1 en direct : Saint-Etienne se relance en remportant le derby contre Lyon (1-0)

Toute l'actualité de la Ligue 1 Conforama à suivre en direct sur cnews.fr.

6 octobre

La 9e journé de Ligue 1 se poursuit dimanche. Lille a été accroché par Nîmes (2-2). De son côté, le Stade Rennais s'est incliné à domicile face au Stade de Reims (0-1).

Saint-Etienne a battu son rival Lyon (1-0), pour la première de son nouvel entraîneur Claude Puel. Le buteur slovène Robert Beric a offert les trois points en toute fin de match (90e) aux Verts qui remontent à la 13e place.

5 octobre

Le PSG a consolidé sa première place de la Ligue 1 en écrasant son surprenant dauphin Angers 4-0, samedi au Parc des Princes.

Sarabia (13e), Icardi (37e) après sa réalisation mardi en Ligue des champions contre Galatasaray, puis Gueye (59e) ont tous les trois marqué pour la première fois en Ligue 1 pour Paris, avant que Neymar ne clôture le récital (90e).

LES AUTRES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE

Toulouse - Bordeaux 1 - 3

Nantes - Nice 1 - 0

Brest - Metz 2 - 0

Montpellier - Monaco 3 - 1

Dijon - Strasbourg 1 - 0

4 octobre

L'attaquant prodige du Paris SG Kylian Mbappé, pas totalement remis d'une blessure à une cuisse, va manquer la réception d'Angers samedi en Ligue 1, a annoncé vendredi son entraîneur Thomas Tuchel.

L'absence de la star laisse planer une incertitude sur sa participation aux prochaines rencontres des Bleus, décisives pour la qualification pour l'Euro-2020, en Islande (11 octobre) et contre la Turquie (14 octobre).

«Kylian ne pourra pas jouer demain, il n'est pas blessé de nouveau, ce n'est pas une rechute mais la cicatrice et le nerf sont trop proches et on a une réaction inconfortable et on doit traiter», a annoncé Tuchel sur PSG TV puis en conférence de presse. «On doit lui faire plus de traitement, ça le gène quand il joue, on doit traiter ça et et on a besoin de temps», a indiqué l'entraîneur allemand qui a également précisé qu'il n'avait pas encore parlé avec Didier Deschamps de ça, ce sont des informations récentes». «Aujourd'hui, on fait des examens et on pourra dire plus d'infos plus tard», a-t-il ajouté.

29 septembre

La 8e journée se poursuit dimanche après une journée de samedi qui a vu la défaite de Lyon contre Nantes (0-1) et la victoire de Paris à Bordeaux (0-1). Strasbourg s'est imposé face à Montpellier (1-0). Saint-Etienne, qui restait sur une série de six matchs sans victoire, s'est imposé à Nîmes (0-1).

Marseille a concédé le nul contre Rennes (1-1) au Vélodrome pour le marche de clôture de la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre intense grâce notamment aux buts de Mbaye Niang (19e) et Duje Caleta-Car (52e).

25 septembre

Le PSG a encaissé sa première défaite de la saison à domicile en s'inclinant face à Reims (0-2).

Dans les autres rencontres de la journée, Lyon a été accroché à Brest (2-2) et Saint-Etienne n'y arrive vraiment pas (défaite à domicile face à Metz 0-1).

24 septembre

Privé de plusieurs titulaires, suspendus ou blessés - Boubacar Kamara, Dimitri Payet, Alvaro Gonzalez et Florian Thauvin - l'OM a concédé un match nul (0-0) sur le terrain de la lanterne rouge Dijon, en ouverture de la 7e journée de Ligue 1.

Marseille se classe ainsi provisoirement à la 4e place du classement.

Dans l'autre match de cette journée, Monaco a (enfin) lancé sa saison. Le club s'est imposé à domicile contre Nice (3-1), permettant de repousser la crise qui couvait. L'AS Monaco peut remercier Aleksandr Golovin, auteur d'un match parfait, avec un doublé (29e et 74e) et une passe décisive (80e).

15 septembre



La 5e journée de Ligue 1 se poursuit dimanche. Nantes s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face à Reims. Menés 0-2 par les Toulousains, les Stéphanois sont revenus à égalité (2-2) dans une rencontre où la VAR a été utilisée à plusieurs reprises.

L'OM a remporté son premier succès cette saison en Ligue 1 à Monaco. Après un peu plus de quinze minutes de jeu, Monaco mènait au score suite à un penalty transformé par Wissam Ben Yedder. L'international tricolore a ensuite doublé la mis quelques minutes plus tard au terme d'un joli mouvement amorcé par Gelson Martins avant qu'Islam Slimani ne le trouve en profondeur.

Mais alors qu'ils étaient dos au mur, les Marseillais vont revenir en deux minutes. D'abord par Dario Benedetto puis par Valère Germain. Puis en seconde période, l'OM prend l'avantage grâce à Dimitri Payet avant de prendre de l'avance grâce à un nouveau but de l'Argentin.

Match complètement fou avec les Monégasques qui se relancent en revenant à un but grâce à Keita Baldé. Mais cela ne suffit et Marseille s'impose à Louis II (3-4).

14 septembre

Pour son retour après quatre mois d'absence, Neymar a offert un but exceptionnel au Paris Saint-Germain. Un splendide retourné dans le temps additionnel, qui a régalé les supporters, qui n'avaient pas hésité un peu plus tôt à exprimer leur mécontentement par des sifflets, après un été d'interminables rumeurs et de controverses sur son hypothétique transfert. Les Parisiens ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions face à une équipe strasbourgoise bien regroupée, laissant parfois des espaces au milieu de terrain aux visiteurs, sans grandes conséquences.

13 septembre

La star brésilienne Neymar est dans le groupe du Paris SG pour affronter Strasbourg en Ligue 1 samedi (17h30), et pourrait faire son grand retour après quatre mois d'absence sous les couleurs du club de la capitale, a annoncé l'entraîneur parisien Thomas Tuchel ce vendredi 13.

Le technicien allemand n'a pas assuré que le Brésilien, dont les envies de départ ont animé tout l'été des transferts, serait aligné lors de cette 5e journée, mais «nous avons 'Ney' dans notre groupe, c'est sûr», a indiqué le coach, pour qui «c'est nécessaire qu'il fasse son retour».

En revanche, Edinson Cavani, jugé trop juste par son entraîneur après sa blessure, ne figurera pas dans le groupe.

1er septembre

Il n'aura fallu attendre que la 4e journée pour voir le PSG prendre les commandes de la Ligue 1. Vainqueur vendredi à Metz (2-0), le club de la capitale profite de la défaite de Rennes, dimanche, face à Nice (1-2) pour récupérer le trône. Dans l'autre rencontre de 15h, Lille s'est incliné à Reims (2-0).

victoire de l'om face à saint-etienne (1-0)



L'OM a obtenu une deuxième victoire de rang en s'imposant à domicile contre Saint-Etienne 1-0, grâce à un but de l'avant-centre argentin Dario Benedetto, dimanche soir.

Après la victoire à Nice mercredi, ce succès permet à l'OM de se replacer en 8e position. Benedetto a marqué des points devant son public en concluant une superbe action à la 33e minute.

LES RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE

Rennes - Nice (1-2)

Reims - Lille (2-0)

Strasbourg - Monaco (2- 2)

Marseille - Saint-Etienne (1-0)

31 août

L'euphorie des deux premières victoires à Monaco (3-0) et contre Angers (6-0) est déjà retombée : Lyon a concédé un décevant résultat nul devant Bordeaux, samedi (1-1) dans son Groupama stadium au terme d'un match terne de la 4e journée de Ligue 1.

LES RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE

Toulouse - Amiens SC (2 - 0)

Angers - Dijon (2 - 0)

Nimes - Brest (3 - 0)

Nantes - Montpellier (1 - 0)

30 août

Le PSG s'impose à Metz

Le Paris SG, sans ses stars blessées ni son habituel gardien Alphonse Areola, en instance de transfert, a pris provisoirement la tête du championnat après sa victoire 2-0 à Metz lors de la 3e journée de Ligue 1. Un penalty transformé par Angel Di Maria (11e) et un but de la tête signé Choupo-Moting (43e), décidément inarrêtable cette saison, ont permis aux Parisiens de vivre un match tranquille malgré une nouvelle interruption de la rencontre pour une banderole jugée homophobe.

Metz-Paris SG brièvement interrompu pour une banderole jugée homophobe

La rencontre de Ligue 1 de football entre Metz et le Paris SG a été interrompue pendant trois minutes vendredi après le déploiement par les Ultras messins d'une banderole jugée homophobe, en plein débat sur les injures lancées des tribunes. «LFP, PSG, laisse-moi te chanter, d'aller te faire en...., je passerai pas à la TV, parce que mes mots sont pas très gais», ont écrit les supporters mosellans de la tribune ouest, en faisant référence à la chanson d'Angèle «Balance ton quoi».

Un message qui a suivi des chants insultants adressés à la Ligue nationale («La Ligue, on t'enc...») avant le coup d'envoi, cette fois parti du virage est. C'est la première fois qu'un match du PSG est interrompu pour des chants ou propos homophobes, deux jours après l'interruption du match Nice-Marseille.

29 août

Une jeune pépite du PSG à Monaco

Arthur Zagre (17 ans) a été transféré ce jeudi sur Le Rocher. Le jeune latéral gauche formé au PSG va poursuivre sa carrière dans le club de la principauté pour une somme estimée à 10 millions d'euros avec un pourcentage à la revente.

Arthur Zagre rejoint l'@AS_Monaco dans le cadre d’un transfert définitif. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2019

Andy Delort prolonge à Montpellier

Le champion d'Afrique 2019, Andy Delort, a signé jeudi un nouveau bail avec le MHSC. L'attaquant de 27 ans, auteur de 14 buts et 7 passes décisives l'an dernier, s'est engagé sur le long terme avec Montpellier. Son dernier contrat courait déjà jusqu'en 2023. La durée du nouveau n'a pas été dévoilée.

« M’inscrire dans la continuité avec mon club de coeur »

@AndyDelort9 prolonge au MHSC !



https://t.co/gwVdItkG8J pic.twitter.com/9VbMpvOJju — MHSC (@MontpellierHSC) August 29, 2019

28 août

première victoire de la saison pour Marseille qui s'impose à Nice (2-1)

Marseille a signé sa première victoire en championnat en s'imposant 2-1 à Nice au terme d'un match interrompu une dizaine de minutes pour des chants et une banderole à caractères homophobes mercredi lors de la 3e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux joueurs de Villas-Boas de recoller à 2 points du podium. La nouvelle gâchette argentine de l'OM, Dario Benedetto, a ouvert la voie aux Olympiens en débloquant son compteur d'une demi-volée (31e). Rejoints sur un penalty inscrit par Wylan Cyprien (66e) pour une faute de Jordan Amavi, les Marseillais ont repris le large, également sur penalty, cette fois transformé par Dimitri Payet (73e), une semaine après l'imbroglio nantais.

NICE-MARSEILLE INTERROMPU EN RAISON D'UNE BANDEROLE HOMOPHOBE

«Bienvenue au groupe Ineos : à Nice aussi on aime la pédale». C'est cette banderole qui a notamment causé l'arrêt du match comptant pour la troisième journée de Ligue 1. Cette phrase fait écho au rachat du club niçois par l'entreprise Ineos, célèbre dans le monde du sport pour être le principal sponsor de l'ex-équipe Sky, qui compte dans ses rangs Chris Froome ou Egan Bernal, dernier vainqueur du Tour de France. Comme c'est le cas depuis le début de la saison, toute banderole ou chant homophobe ou injurieux causera un arrêt du match. Dans ce cas, il aura fallu quelques minutes pour que le match ne reprenne, sur décision de l'arbitre.

ANTHONY LOPES PROLONGE À LYON

Anthony Lopes continuera bien sa route sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. En signant à nouveau dans son club formateur, le gardien portugais met donc fin à un feuilleton de plusieurs mois sur son avenir. Son nom avait notamment été évoqué un certain temps du côté du Paris Saint-Germain pour concurrencer Alphonse Areola. Son nouveau contrat s'étale sur «3 ou 4 ans» selon la communication du club.

L'OL est heureux d’informer de la prolongation de contrat de son gardien international Anthony Lopes pour 3 ou 4 saisons supplémentaires. #AnthoProlonge pic.twitter.com/RG5wyX2LHw — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2019

27 août

La promenade est bien aux Anglais. Au lendemain de la confirmation de l'accord entre Ineos et l'OGC Nice, Bob Ratcliffe, frère de Jim et patron d'Ineos Football, s'est présenté en conférence de presse pour dévoiler son projet. « Notre ambition, c'est d'atteindre le top 4, le PSG est un grand club avec de très grands joueurs, le PSG est très important. (...) Nous allons dépenser, mais nous allons surtout bâtir. Nous n'allons pas promettre la C1, pas pour cette saison ni pour la suivante. Ce sera un pari difficile, mais nous voudrions que la L1 ait quatre clubs en Champion's League. Si nous pouvons aider le championnat à grandir, ce sera positif pour tout le monde. »

25 août

Paris se rassure mais perd Cavani et Mbappé

Paris libéré ! Mais Paris amoindri. Après la défaite à Rennes, le Paris SG a facilement battu Toulouse au Parc des Princes (4-0) mais a vu Cavani et Mbappé sortir blessés.

Les autres résultats

Monaco toujours dans le rouge. Alors qu'ils menaient à la pause (2-0), les hommes de Leonardo Jardim ont concédé le nul, ce dimanche, face à Nîmes (2-2) après avoir été réduits à dix en raison de l'expulsion de Jemerson peu avant l'heure de jeu. Une très mauvaise habitude depuis le début de la saison pour le club de la principauté, qui avait déjà terminé à dix contre Lyon puis à Metz. Les Monégasques avaient pourtant parfaitement entamé la rencontre grâce à leurs recrues. Islam Slimani a ouvert le score avant que Wissam Ben Yedder double la mise juste avant la pause. Mais le carton rouge récolté par le Brésilien a complétement changé la physionnomie du match et relancé Nîmes qui a arraché un point grâce à Romain Philippoteaux et Kévin Denkey.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Rennes a poursuivi son début de saison sans faute. Déjà vainqueur à Montpellier et contre le PSG, le club breton a enchainé une troisième victoire consécutive en autant de journées à Strasbourg (0-2). Clément Grenier a permis à son équipe de prendre l'avantage au quart de jeu et Edouard Mendy s'est employé à le conserver en détournant le pénalty de Jonas Martin peu avant la mi-temps. Peu après le début de la seconde période, Mbaye Niang, déjà buteur face à Paris, a scellé le succès rennais, alors que le Strasbourgeois Abdallah Ndour a été explusé en fin de rencontre pour une faute sur l'attaquant sénégalais.

Au classement, Rennes, qui a égalé le meilleur départ de son histoire, occupe la tête avec 9 points en attendant les résultats des autres rencontres. De son côté, Strasbourg est 15e avec deux points alors que Monaco occupe la 19e place derrière Nîmes (18e) avec un point.

3/3 - Rennes a remporté ses 3 premières rencontres en Ligue 1 2019/20, égalant ainsi le meilleur départ de son histoire lors d’une même saison dans l’élite, datant de 1950/51. Parfait.@staderennais #RCSASRFC pic.twitter.com/pyrAsJRIEK — OptaJean (@OptaJean) August 25, 2019

24 août

Pas beaucoup de matches, ni de grand spectacle lors de la 3e journée de Ligue 1, ce samedi 24 août, sauf à Angers où Metz a calé pour la première fois de la saison (3-0), alors que Bordeaux, Brest et Nantes ont enfin goûté à la victoire.

Les Bordelais ont dépassé le mal-classé Dijon (2-0), Brest a dominé Reims (1-0) en toute fin de rencontre tandis que Nantes en a fait de même contre une équipe d'Amiens rapidement réduite à dix (2-1).

Les résultats



BREST-REIMS (1-0)

ANGERS-METZ (3-0)

AMIENS-NANTES (1-2)

DIJON-BORDEAUX (0-2)

les matchs du dimanche 25 août



MONACO-NÎMES À 15H00

STRASBOURG-RENNES À 17H00

PSG-TOULOUSE À 21H00

21 août

L'AS Monaco officialise Islam Slimani

Le club de la principauté se renforce en attaque. Il enregistre la venue d'Islam Slimani (31 ans), en prêt avec option d'achat, en provenance de Leicester. Le buteur international algérien était prêté l'an dernier au Fenerbahce où il a marqué 5 buts en 25 matches.

La vente de l'OGC Nice bientôt officielle

L'Autorité de la concurrence a autorisé le rachat de l'OGC Nice par le groupe INEOS. Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe est le PDG du groupe qui a acheté Nice pour environ 100 millions d'euros.

19 août

L'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille Adil Rami est revenu sur sa situation, au micro d'RMC, alors qu'il vient d'être licencié par le club phocéen.«J’ai vraiment envie de retrouver une équipe, de chambrer, d’être chambré, d’avoir l’adrénaline de la compétition», a-t-il expliqué. Le joueur a également précisé que ses agents ont eu beaucoup d’appels pour trouver une nouvelle équipe, sans donner plus de détails sur sa future destination. Il se serait également entretenu directement avec des présidents de club.

Même s’il a rappelé n’être fermé à aucune piste, Adil Rami n’a pas caché que rester en France était un défi qui lui convenait, pour «donner tort à certaines décisions prises par certains dirigeants».

L’ancien marseillais en a profité pour faire passer un message aux supporters du club, en les remerciant et en se disant «désolé et triste» de la qualité de sa dernière saison au club. Il a également rappelé qu’il faisait «bien la différence» entre «les mecs qui sont avec et pour l’OM, du début jusqu’à la fin» et les autres.

18 août

Dimanche soir, le PSG a enregistré sa première défaite de la saison face à Rennes (2-1).

Ligue 1 : le PSG tombe à Rennes (2-1)https://t.co/wt9MBzgn0v — CNEWS Sport (@CNEWS_Sport) August 18, 2019

Saint-Etienne et Brest n'ont pas réussi à se départager dimanche après-midi. Sans complexe, les Bretons ouvrent logiquement le score dans le temps additionnel de la première période par Julien Faussurier. A dix minutes de la fin, Denis Bouanga a permis aux Verts de prendre le point du match nul (1-1).

Reims a concédé le match nul (0-0) à domicile face à Strasbourg.

17 août

Marseille a pris son premier point de la saison, ce samedi 17 août, à Nantes (0-0), lors de la 2e journée de Ligue 1, malgré un penalty raté par Dario Benedetto et de nettes occasions concédées en fin de match.

Après la défaite inaugurale contre Reims (2-0), l'OM a enfin décollé mais les supporters devront attendre au moins jusqu'au 28 août, et le déplacement à Nice, pour espérer une victoire.

Les autres résultats de la journée

Nîmes - Nice (1 - 2)

Metz - Monaco (3 - 0)

Amiens - Lille (1 - 0)

Bordeaux - Montpellier (1 - 1)

Toulouse - Dijon (1 - 0)

16 août

Lyon étrille Angers 6-0

L'Olympique lyonnais n'a laissé aucune chance à Angers pour cette 2e journée avec des buts d'Aouar (11'), Dembélé (36', 65'), Depay (42', 49') et Jean Lucas (72').

Quel régal ce premier match au @GroupamaStadium !





Auteur d'une sublime prestation, l'OL s'impose 6 à 0 face à Angers. @Memphis (x2) @MDembele_10 (x2), @HoussemAouar et @jeanlucas_08 sont les buteurs.





Prochain match à Montpellier le mardi 27 août. #OLSCO pic.twitter.com/5yb09KxkoJ — Olympique Lyonnais (@OL) August 16, 2019

14 août

l'ol officialise l'arrivée de jeff reine-adélaïde

C'est officiel ! Le milieu de terrain s'est engagé avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2024. Dans un communiqué, le club précise que le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros. A cette somme pourront s'ajouter un maximum de 2,5 millions d'euros de bonus et un pourcentage de 15% à la revente en cas de plus-value.

Montpellier tient son nouveau gardien

L'Argentin Geronimo Rulli (27 ans) a été prêté durant une saison au MHSC par la Real Sociedad.

Accord entre Lyon et Angers pour Jeff Reine-Adélaïde

L'OL et Angers ont posté sur leurs réseaux sociaux l'annonce d'un accord pour le milieu polyvalent âgé de 21 ans. L'international Espoir doit passer sa visite médicale à Lyon ce mercredi.

Communiqué d'Angers SCO :





Accord de principe entre le SCO et l'@OL pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde.



https://t.co/eugpEauL5a pic.twitter.com/jTpjg8OToY — Angers SCO (@AngersSCO) August 14, 2019

... et le départ de Rony Lopes

L'ailier de 23 ans rejoint le Séville FC avec un contrat de 5 ans à la clé. L'ancien lillois a été transféré pour 20 millions d'euros.

Monaco officialise l'arrivée de Ben Yedder...

C'est officiel. L'attaquant français du Séville FC Wissam Ben Yedder (29 ans) s'est engagé mercredi pour cinq ans avec l'AS Monaco, a annoncé le club de la Principauté. Devenu en trois saisons le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club espagnol (70 buts en 138 matches), l'international français (4 sélections, 1 but) va retrouver la Ligue 1, quittée en 2016 après 6 saisons à Toulouse.

13 août

Brest renforce son milieu de terrrain

L'équipe bretonne a fait signer le milieu de Montpellier Paul Lasne. Le joueur de 30 ans a signé pour une année et une autre en option.

#MERCATO ‼️Dernière minute‼️



PAUL LASNE EST BRESTOIS !



Le @SB29 est heureux d’annoncer la signature de Paul Lasne (30 ans) pour 1 saison (+1 en option). Il arrive en provenance du @MontpellierHSC.



Bienvenue Paul !

https://t.co/FY57tiCD5h pic.twitter.com/OX1k6dOng3 — Stade Brestois 29 (@SB29) August 13, 2019

Adil Rami n'est plus un joueur de l'OM

L'Olympique de Marseille «a décidé de résilier le contrat de travail» de son défenseur central Adil Rami (33 ans), déjà visé par une procédure disciplinaire.

L'ancien joueur du FC Séville faisait notamment l'objet d'une procédure après avoir raté un entraînement pour participer au tournage de l'émission Fort Boyard.

12 août



Thilo Kehrer (PSg)absent au moins 15 jours

Le défenseur parisien souffre d'une «lésion de l'aponévrose plantaire du pied droit», a annoncé le club dans un communiqué. Thilo Kherer sera forfait le temps de la cicatrisation, estimée entre «15 et 21 jours».

Un nouvel attaquant pour l'AS Monaco

Le buteur niégrian Henry Onyekuru arrive sur le Rocher. Les Monégasques ont acheté, pour 13,5 millions d'euros, l'attaquant de 22 ans à Everton, rapporte l'Equipe. L'année dernière, Onyekuru était prêté à Galatasaray où il a marqué 16 buts pour 6 passes décisives.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Henry Onyekuru en provenance d’Everton. Le milieu offensif nigérian s’engage pour saisons.



https://t.co/GmlcOAzrLK pic.twitter.com/AFByjDY93S — AS Monaco (@AS_Monaco) August 12, 2019

Edgar Lé (Lille) s'engage avec Trabzonspor

Le défenseur central portugais Edgar Lé (22 ans) est envoyé en Turquie par les Dogues, dans le cadre de l'arrivée de Yusuf Yazici à Lille. Le défenseur était prêté l'an dernier au FC Nantes.

Le Stade Brestois recrute un jeune monégasque

Le club breton a officialisé l'arrivée d'Irvin Cardona, en provenance de l'AS Monaco. L'attaquant de 22 ans était prêté lors des deux dernières années au Cercle Bruges (15 buts en 38 matches).

Mercato



‼️Dernière minute‼️



Irvin Cardona, cap sur le Stade Brestois !



Le @SB29 a le grand plaisir d’officialiser aujourd’hui la signature pour 4 saisons d’Irvin Cardona (22 ans) en provenance de l'@AS_Monaco.



Bienvenue Irvin !

https://t.co/VKd015ortY pic.twitter.com/lCyLxuPbbf — Stade Brestois 29 (@SB29) August 12, 2019

11 août

le PSG, sans Neymar, déjà en tête après sa victoire contre Nîmes (3-0)

Le Paris SG a sereinement entamé sa saison de Ligue 1 en disposant de Nîmes dimanche au Parc des Princes (3-0) grâce à son duo Kylian Mbappé-Edinson Cavani, efficace dans l'ombre de Neymar, absent et en instance de départ.

Un penalty de l'Uruguayen (24e), une frappe à bout portant du Français (57e), auteur aussi d'une passe décisive pour Angel Di Maria (70e), ont permis aux champions de France en titre de prendre déjà la tête du classement à égalité avec Lyon, à l'issue d'une rencontre marquée par les insultes du public envers Neymar, poussé vers la sortie.

LES AUTRES RÉSULTATS de la journée



Strasbourg - Metz (1-1)

Losc - Nantes (2-1)

MONACO SE SÉPARE DE SON DIRECTEUR SPORTIF

L'AS Monaco a annoncé dimanche être parvenue à un accord avec son directeur sportif, Michael Emenalo, afin «de mettre un terme à leur collaboration».

Recruté à Chelsea en novembre 2017 pour occuper les fonctions de directeur sportif à la suite de l'Espagnol Antonio Cordon, Michael Emenalo, Nigérian de 54 ans, était, depuis le départ de Vadim Vasilyev en janvier dernier, cantonné à un rôle subalterne au sein du club de la Principauté.

Son départ fait partie de la suite logique des changements à la tête de l'exécutif du club, initiés en janvier par le président milliardaire russe Dmitri Rybolovlev.

Victor Osimhen est déjà bouillant !

L'attaquant nigérian Victor Osimhen, arrivé cet été dans le Nord, a permis à Lille de s'imposer à domicile face à Nantes (2-1).

Le but nantais a été inscrit par Mehmet Zeki Celik contre son camp.

L'AS Monaco enregistre deux départs

Le jeune et prometteur Hannibal Mejbri (16 ans) a été transféré à Manchester United pour environ 10 millions d'euros. De son côté, Nacer Chadli (30 ans) est prêté au RSC Anderlecht.

L'AS Monaco annonce le transfert d'Hannibal Mejbri à Manchester United.https://t.co/f0YB2i3qZS — AS Monaco (@AS_Monaco) August 11, 2019

L’international belge @NChadli est prêté au RSC Anderlecht pour la saison 2019-2020. L’AS Monaco lui souhaite bonne chance pour la saison.https://t.co/8RHRIwFFQx — AS Monaco (@AS_Monaco) August 11, 2019

10 août

Les autres résultats

NICE - AMIENS : 2-1

DIJON - SAINT-ETIENNE : 1-2

MONTPELLIER - RENNES : 0-1

ANGERS - Bordeaux : 3-1



BREST - TOULOUSE : 1-1

OM-REIMS : 0-2

Marseille démarre sa saison par une défaite à domicile contre Reims. Le Stade de Reims a remporté son match (2-0) face à l'OM, ce samedi 10 août.

Le coup d'envoi de la rencontre a été sifflé à 17h30. Steve Mandanda a su protéger le but marseillais, en première période, malgré les offensives adverses. Mais, après la pause, les Rémois ont été décisifs et sont parvenus à empocher leurs trois premiers points de la saison au Vélodrome en remportant ce match (2-0). Le jeune attaquant Boulaye Dia a ouvert le score (58), puis s'est mué en passeur décisif pour le coup de grâce signé Suk Hyun-jun (90).

Malgré l'entrée de sa recrue argentine Dario Benedetto, attendue comme le buteur providentiel par les fans, l'OM a trop peu montré pour espérer mieux, face à de solides Champenois.

NEYMAR ABSENT DU GROUPE PARISIEN DIMANCHE

Nouvel épisode dans le feuilleton Neymar/PSG. Le joueur brésilien n'a pas été convoqué pour la reprise de la Ligue 1 contre Nîmes dimanche, a annoncé le directeur sportif Leonardo.

Le dirigeant a confirmé aux journalistes la présence de discussions «plus avancées qu'avant» sur un départ du club. «Mais le PSG n'est pas encore prêt à donner son accord», a-t-il précisé.

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Thomas Thuchel a de son côté mis l'accent sur l'état physique de Neymar : «Il est dans une phase d'entraînement individuel, il est un peu blessé. Il a pris un coup avant-hier, un coup aujourd'hui, il n'a pas fait une semaine complète avec l'équipe donc il n'est pas en capacité de jouer pour nous».

DEUX MATCHS À SUIVRE CE SAMEDI

Marseille-Reims à 17h30

Brest - Toulouse à 20h00

9 août

LYON S'IMPOSE FACILEMENT À MONACO

Pour la reprise de la saison, l'OL a parfaitement débuté s'imposant 3-0 à Monaco (Moussa Dembele, 5', Memphis Depay, 36' et Lucas Tousart, 80').

Le match d'ouverture a également été marqué par l'exclusion de Cesc Fabregas.

8 août

Ismaila Sarr file à Watford (Angleterre)

L'attaquant du Stade Rennais quitte la Bretagne. L'ailier sénégalais rejoint la Premier League et évoluera sous les couleurs de Watford. Dans la transaction, les Bretons devrait récupérer environ 30 millions d'euros.

Are you happy to be here, @izosarr? pic.twitter.com/Ut4S6dIbSi — Watford Football Club (@WatfordFC) August 8, 2019

Un an et puis s'en va pour Emil Krafth (Amiens)

L'international suédois (25 ans) avait été acheté par le club picard cet été en levant son option d'achat après un prêt d'un an de Bologne. Le défenseur fait ses valises pour rejoindre Newcastle.

New signing Emil Krafth said Newcastle United is a perfect fit for him after he completed his permanent move from French side Amiens on Thursday.





More here: https://t.co/m7xRjFs6jd #NUFC pic.twitter.com/kHfi5PhOmo — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019

Christian Gourcuff, nouvel entraîneur de Nantes

Le FC Nantes a confié les clés de son équipe première à Christian Gourcuff. L'ancien coach de Lorient prend la suite de Vahid Halilhodzic, démissionnaire du poste.







Le FC Nantes est fier d'annoncer l'arrivée de Christian Gourcuff à la tête de l'effectif professionnel





Communiqué :

https://t.co/Gh9z8h4JWE pic.twitter.com/oSdlJKiyUL — FC Nantes (@FCNantes) August 8, 2019

Reims recrute un attaquant de la réserve de Rennes

Timothé Nkada (20 ans), auteur de 14 buts en National 3 avec Rennes l'année dernière, a signé pour quatre ans avec Reims.

Un mot pour présenter la quatrième recrue rémoise ? Vitesse



Le #SDR est heureux d'annoncer la signature du prometteur avant-centre @NkadaTimothe. Auteur de 14 buts avec la réserve du @staderennais la saison passée, l'ancien international #U19 a paraphé pour 4 saisons ! pic.twitter.com/QChJpRTIJb — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 8, 2019

7 août

Djibril Sidibé prêté à Everton

Le défenseur droit (27 ans), champion du monde, est prêté durant un an, avec option d'achat, à Everton par l'AS Monaco.

| @DjibrilSidibeS3 joins the Toffees on loan for 2019/20, with an option to buy.





Bienvenue, Djibril! #EFC — Everton (@Everton) August 7, 2019

Kevin Trapp transféré à l'Eintracht Francfort

Le portier allemand rejoint son ancien club, avant de rallier Paris, où il était également prêté l'an dernier. L'indemnité de transfert est estimée à 7 millions d'euros.







Kevin Trapp rejoint l'@Eintracht dans le cadre d'un transfert définitif. pic.twitter.com/BdqRHOPTVl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2019

6 août

Monaco officialise la venue de Ruben Aguilar

Le défenseur droit français évoluait à Montpellier. Le Français s'est engagé pour cinq ans avec le club de la principauté.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Ruben Aguilar en provenance de Montpellier. L’arrière latéral s’engage pour 5⃣ saisons



https://t.co/KQmfp7se06 pic.twitter.com/3viG5NYlDr — AS Monaco (@AS_Monaco) August 6, 2019

L'ASSE enregistre sa neuvième recrue

L'arrière gauche péruvien Miguel Trauco a signé un contrat de trois ans avec le club du Forez. Âgé de 26 ans, il évoluait avec Flamengo, au Brésil.

Laurent Koscielny s'engage avec Bordeaux

Arrivé à Arsenal en 2010, le défenseur international français s'est engagé ce mardi avec Bordeaux. Ni la durée ni le montant du transfert n'ont été communiqués mais la presse anglaise évoque un montant de 5 millions d'euros.

Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY" !!!





Le CM :





Bienvenue Laurent pic.twitter.com/3op22QAzu1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019

LILLE ACCUEILLE LE JEUNE TURC YUSUF YAZICI

Le LOSC et Trabzonspor sont tombés d’accord sur le transfert du milieu de terrain offensif Yusuf Yazici. L’international turc (22 ans), très prometteur, a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2024. La transaction avoisinerait les 16,5 millions d'euros.

Koubek quitte Rennes pour Augsbourg

Le gardien international tchèque de Rennes, Tomas Koubek, a signé pour cinq ans à Augsbourg, en première division allemande. Un transfert d’environ 7 millions d’euros. pour le portier de 26 ans.

5 AOÛT

Florent Mollet prolonge avec Montpellier

Auteur de 6 buts et 5 passes décisives la saison dernière, le milieu offensif Florent Mollet (27 ans) a prolongé son contrat avec le MHSC.

L'OM OFFICIALISE LA SIGNATURE DE DARIO BENEDETTO

L'Olympique de Marseille tient enfin sa recrue en attaque. Annoncée depuis quelques temps, l'arrivée du joueur de Boca Junior Dario Benedetto a été officialisée ce lundi par le club phocéen. Agé de 29 ans, le numéro 9 argentin a signé un contrat de quatre ans, plus une année en option. Un transfert, estimé à 16 millions d'euros, qui devra combler le vide laissé en pointe par le départ de l'Italien Mario Balotelli.

3 août

Le TFC recrute Wesley Saïd

L'attaquant Wesley Saïd (24 ans) quitte Dijon pour Toulouse. Le montant avoisinerait les 8 millions d'euros. Le buteur français a marqué 4 buts en 34 rencontres l'an dernier.

2 AOÛT

Allan Saint-Maximin à Newcastle

L'attaquant niçois Allan Saint-Maximin, 22 ans, va filer en Angleterre, à Newcastle, dans le cadre d'un transfert conclu vendredi entre les trois parties, a officialisé vendredi le club azuréen.

Vahid Halilhodzic bientôt à la tête du Maroc ?

"Vahid Halilhodzic a souhaité mettre fin à son contrat qui le liait au FC Nantes, cette décision prendra effet à l'issue du match de ce soir", est-il écrit dans un communiqué publié sur le site du club de Ligue 1 à une demi-heure du coup d'envoi de son dernier match de préparation contre les Italiens de Genoa. Stéphane Ziani, actuellement en charge des moins de 19 ans, pourrait lui succéder. Vahid Halilhodzic, devrait devenir dans quelques jours le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, à la place d'Hervé Renard.

DANI ALVES RETOURNE AU BRESIL

Laissé libre par le Paris Saing-Germain, le latéral brésilien Dani Alves a signé avec son club de coeur, Sao Paulo. Un retour aux sources pour terminer sa carrière.

1er août

Le LOSC officialise leS départS de Rafael Leao ET PÉPÉ

L'attaquant Rafael Leao n'aura donc passé qu'une année en Ligue 1. Le jeune attaquant portugais (20 ans) s'est engagé avec l'AC Milan contre 35 millions d'euros. Dans la foulée, Pepe a signé comme prévu à Arsenal (80 millions d'euros).

Lille recrute un attaquant

Après les départs probables de Pépé et Rafael Leao, le LOSC se renforce en attaque. Les Dogues ont officialisé ce jeudi la signature de Victor Osimhen. Le buteur nigérian évoluait l'an dernier à Charleroi. Il avait marqué 20 buts en 36 rencontres avec le club belge.

30 juillet

LE PSG s'offre Gueye

Attendu et espéré par Thomas Tuchel depuis l'hiver dernier, Idrissa Gueye est enfin Parisien. Le milieu de terrain sénégalais s'est engagé avec Paris pour quatre ans.

25 juillet

Trois matchs décalés

La LFP a annoncé ce jeudi le décalage de trois matchs de la 3e journée de Ligue 1. En raison de l’organisation du G7 en France du 24 au 26 août à Biarritz et à la demande du Ministère de l'Intérieur, les chocs Lille – Saint-Etienne, Nice – Marseille et Montpellier – Lyon se joueront donc le mercredi 28 août.

Ca bouge pour l'OM

Après avoir vendu Lucas Ocampos, c'est au tour de Clinton Njie d'avoir fait ses valises. L'attaquant marseillais s'est engagé quatre ans en faveur du Dynamo Moscou. L'OM devrait percevoir 5,5 millions d'euros selon l'Equipe.

Le maillot extérieur du PSG

Le champion de France a présenté jeudi matin son nouveau maillot en déplacement pour la saison 2019-2020. Marco Verratti et Kylian Mbappé ont été choisis pour promouvoir la nouvelle tunique parisienne.