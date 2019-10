NBA : les Lakers de LeBron James et Anthony Davis sont déjà en forme

Ils ont envoyé un message clair. En match de présaison NBA, les Los Angeles Lakers se sont imposés, dans la nuit de samedi à dimanche, face aux Golden State Warriors (123-101) et ont marqué les esprits.

Sous l’impulsion de leur duo de feu LeBron James (15 pts, 8 pd) -Anthony Davis (22 pts, 10 rbds en seulement 18 minutes) déjà très en forme – sans oublier l’apport de JaVale McGee (10 points, 13 rebonds) -, les Lakers ont été renversé les Warriors de Steph Curry dans leur nouvelle salle.

«J’ai trouvé qu’il avait été super dès le début de match, simplement par son équilibre en attaque, par sa capacité à aller nous chercher des deuxièmes chances avec ses rebonds, a confié James pour parler de la prestation de Davis. Il a mis ses tirs. Je crois qu’il a réalisé cinq dunks en première mi-temps. Et en défense, il a communiqué. C’est juste un joueur très cérébral, et c’est un bon début pour lui. » De quoi faire rêver les fans des Lakers pour la saison à venir.

A noter que Golden State affichait aussi un nouveau visage. Sans Kevin Durant, désormais à Brooklyn, André Iguodala (Memphis), Klay Thompson (blessé), les hommes de Steve Kerr, de retour après des Mondiaux de basket compliqués avec les Etats-Unis, ont eu du mal face à la fougue de leurs adversaires.

@AntDavis23 tallies 22 PTS, 10 REB in the 1st half and the @Lakers come away victorious in San Francisco! #LakeShow #NBAPreseason pic.twitter.com/6ZbfISBxP9

— NBA (@NBA) October 6, 2019