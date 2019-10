Olivier Giroud même pas sur la feuille de match avec Chelsea

La situation se complique pour Olivier Giroud. Retenu par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, l’attaquant tricolore ne figure même pas sur la feuille de match pour le déplacement de Chelsea à Southampton, ce dimanche, pour la 8e journée de Premier League.

Un nouveau coup dur pour l’ancien montpelliérain qui ne compte que trois apparitions comme remplaçant pour un total de 100 minutes jouées cette saison en championnat. «Il faudra du temps de jeu pour venir en sélection. J’espère que les choses vont évoluer quand même. Je ne perds pas espoir, loin de là. Ce n’est pas facile mais on s’accroche», avait commenté Giroud après avoir assisté sur le banc des remplaçants à la victoire de Chelsea à Lille mercredi en Ligue des Champions.

Le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (36 buts) n’est que troisième dans la hiérarchie des attaquants de pointe derrière le jeune Tammy Arbaham, meilleur buteur du club (7 buts) et qui vient d'être rappelé en sélection anglaise, et le Belge Michy Batshuayi, même si Frank Lampard a loué son importance. «Ma relation avec Olivier est vraiment bonne. C’est un grand professionnel, qui s’entraîne à bon niveau tous les jours, il est génial dans le vestiaire et il transmet son expérience», confié l’entraîneur des Blues.

Si elle ne s’arrange pas rapidement, cette situation pourrait compromettre son avenir en Bleu et sa participation à l’Euro 2020 l’été prochain. Car si Deschamps lui a maintenu sa confiance pour les deux prochains rendez-vous en Islande et contre la Turquie, sa place dans le groupe des 23 tricolores ne semble tenir plus qu’à un fil. «Sa présence tient beaucoup à ce qu'il a réalisé avec nous jusqu'à maintenant, avait indiqué le sélectionneur. La saison dernière avec les Coupes et la Ligue Europa, il avait malgré tout un temps de jeu suffisant. Là c'est insuffisant sur le plan athlétique, il ne peut pas être à son meilleur niveau. Je ne sais pas ce qu'il se passera dans un mois mais j'espère qu'il aura plus de temps de jeu.» C’est mal parti pour le moment…