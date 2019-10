Vidéo : Gennady Golovkin retrouve le sourire en remportant les ceintures WBO et IBF

Il reprend du galon. Gennady Golovkin a remporté les ceintures WBO et IBF vacantes des poids moyens en battant aux points Sergiy Derevyanchenko, samedi à New York, au terme d’un combat très serré.

Le résultat a d’ailleurs été contesté par les sifflets d’une partie du public du Madison Square Garden que le Kazakh retrouvait pour la 7e fois et où il a toujours triomphé. Donné grand favori contre l’Ukrainien, le boxeur de 37 ans a eu plus de mal à s’imposer que prévu, la victoire lui ayant toutefois été attribuée à l’unanimité des juges (114-113, 115-112, 115-112).

Ce 40e succès, dont 35 avant la limite, en 41 combats, pour une défaite permet à Gennady Golovkin de s’offrir les titres WBO et IBF laissés vacants. Mais son adversaire est lui sorti gagnant à l’applaudimètre. Sous les yeux de Wayne Rooney, Sergiy Derevyanchenko, qui a fini l’oeil droit très gonflé, a certes concédé sa deuxième défaite en 15 combats, mais il a en effet gagné le respect et les vivats d’un MSG pourtant acquis à la cause à « GGG » avant ces douze rounds.

Golovkin, qui espérait une revanche face à Saul Alvarez, qui lui avait ravi ses titres WBC et WBA en novembre 2018, retrouve donc le sourire.

Thank you to all of my fans who have been there for me and always showed support to #teamGGG. Stronger together pic.twitter.com/WCECSqaSf3

— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) October 6, 2019