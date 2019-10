Chrono record, décontraction… Florent Manaudou a impressionné à Indianapolis

Il est bien de retour. Lors de la première étape de la nouvelle Ligue internationale de natation, disputée à Indianapolis ce week-end, Florent Manaudou a été impressionnant.

Engagé sur trois courses, le nageur français a réalisé la meilleure performance de l’année sur 50m (petit bassin) avec un chrono de 20’’77 avant d’aider son équipe au relais 4x100m puis en prenant un peu de plaisir sur le 50m dos (4e). Une sortie, quelques mois après une réussie à Rome en juin, qui confirme que le champion olympique 2012 à Londres est bien de retour à son meilleur niveau.

Dans le bassin de l’IU Natatorium d’Indianapolis, le natif de Villeurbanne, âgé de 28 ans, a permis à sa formation, Energy Standard, de prendre les commandes du classement général avec 250 points. Il replongera dès le week-end prochain à Naples, puis fin novembre à Londres où il devra poursuivre sur sa lancée.

Il prendra ensuite la direction des championnats d’Europe petit bassin à Glasgow (4-8 décembre) avec l’équipe de France où Florent Manaudou aura à cœur de montrer ses capacités à ses coéquipiers et ses entraineurs. Surtout à quelques mois du grand rendez-vous, les JO de Tokyo 2020, son objectif majeur, pour lequel il est sorti de sa retraite.

