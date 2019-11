Chants, cadeaux, trône… l’incroyable soirée de Diego Maradona

On connaissait la glacière de Marcelo Bielsa. Voici désormais le trône de Diego Maradona. Lors du match opposant le Newell’s Old Boy au Gimnasia, le célèbre argentin a dirigé son équipe dans un fauteuil très classe.

Celui qui fête ses 59 ans ce mercredi 30 octobre a eu le droit à un accueil des plus chaleureux. Malgré la nouvelle défaite de son équipe (4-0), dernière du championnat d’Argentine, «El Pibe de Oro» a connu une soirée de rêve pour son anniversaire.

Accueilli par des centaines de supporters de la ville de Rosario, la veille à son hôtel, la légende du football argentin a été fêté comme un roi à son arrivée au stade du Coloso Marcelo Bielsa. Il a pris la parole avant la rencontre devant les fans des Newell’s, club où il a évolué entre 1993 et 1994, n'y disputant que 5 rencontres, et est apparu très ému. «C’est merveilleux, je ne m’y attendais pas», a confié «El Diez».

He came, he signed, he conquered!

En mars à Boca Juniors

Après son long discours, Maradona, qui a eu la visite d’anciens coéquipiers, a eu droit à un portrait de lui aux couleurs des Newell’s, une photo de lui accompagné des filles Gianina et Dalma, un brassard de capitaine et un t-shirt spécial.

Diego Maradona, ladies and gentlemen.





Managing on a throne while sipping on an energy drink called 'Speed.'





His Gimnasia team climbed off the bottom of Argentina's Superliga with a 4-0 win at Newell's Old Boys

Mais le clou du spectacle était le trône installé par les dirigeants des Newell’s Old Boy pour Diego Maradona qui a ainsi dirigé son équipe depuis ce très large fauteuil noir. «Merci d’être venu, merci pour l’accueil, merci pour cela, merci pour cet amour, a confié El Pibe. Demain je serai vieux et je le partagerai avec vous. Je vous ferai tous graver dans ma mémoire. Et peut-être un jour, je reviendrai sur ce terrain.» Déjà que les images sont impressionnantes, on imagine que l'accueil qu'il recevra en mars prochain de la Bombonera lors de la réception du Gimnasia par le Boca Juniors, son club de toujours, sera encore plus forte.