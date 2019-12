Alexis Pinturault frappe un grand coup en s’imposant à Val d’Isère

La fin de cinq longues années de disette. Alexis Pinturault a remporté sa première victoire en slalom depuis plus de cinq ans en s’imposant dimanche à Val d’Isère, qui avait été annulé la veille à cause du vent.

Et en retrouvant le succès dans cette discipline, le Français, qui a écrasé la concurrence et devancé le Suédois Andre Myrher et l’Italien Stefano Gross, a frappé un grand coup puisqu’il s’offre la tête du classement général de la Coupe du monde avec 264 points (21 de plus que le Norvégien Henrik Kristoffersen. «Entendre la foule crier, entendre la Marseillaise, ça fait vibrer et ce sont des moments que je veux vivre le plus souvent», a confié le skieur de Courchevel.

Désormais à lui de se montrer plus régulier s’il veut réussir à briguer le gros globe de cristal en fin de saison et ainsi succéder à l’octuple tenant du titre, l’autrichien Marcel Hirscher, désormais à la retraite. «J’ai fait des erreurs en début de saison, de très belles choses aussi, a-t-il confié. Je dois être plus régulier, moins faire les montagnes russes comme je l’ai fait jusqu’à maintenant.»

Une remise en question après Levi

Il est vrai que pour Alexis Pinturault le début de saison ressemble beaucoup à des montagnes russes : victoire à Sölden, quatrième du super-G de Beaver Creek puis zéro point à Levi en slalom, 17e du géant de Beaver Creek.

«Après Levi, il y a eu une grosse remise en question, il est bien plus solide que ce que tout le monde pouvait penser, a affirmé son entraîneur Fabien Munier. Je suis juste heureux pour lui. Ca faisait longtemps qu’il n’avait pas gagné en slalom, le faire ici à ‘Val’ c’est beau.»

Reste à voir si avec cette 25e victoire en Coupe du monde (record pour un Français), la quatrième à Val d'Isère (slalom en 2012, géant en 2016 et 2017), «Pintu» est enfin lancé.