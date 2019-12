Champions cup: Clermont assure le spectacle et entrevoit la qualification contre Bath (52-26)

L'ASM a fait le travail. Et de très belle manière. Facile vainqueur de Bath avec le point du bonus offensif (52-26), Clermont s'est rapproché d'une qualification pour les quarts de finale de la Champions Cup.

Une semaine après s’être régalés à l’aller (40-14), les Clermontois ont écrasé les Anglais, déjà éliminés en inscrivant huit essais pour le plus grand bonheur des spectateurs du stade Marcel-Michelin. A la pause, les hommes de Franck Azéma avaient déjà fait le travail en atteignant la barre des 40 points. Ils n’avaient plus qu’à gérer en seconde période.

Désormais, les Jaunards vont attendre sagement le 11 janvier prochain et la réception de l’Ulster, leader de la poule 3, avec un point d'avance sur eux. Contre les Irlandais, les coéquipiers de Damian Penaud, homme du match contre Bath, disputeront une finale de groupe et tenteront de s’emparer de la première place (synonyme de réception lors des quarts de finale).

«L’Ulster, ça va être un gros morceaux, un gros match, a confié Morgan Parra. A nous de faire le travail pour prendre la première place du groupe.»

De retour en Champions cup après un an d’absence, les Clermontois comptent bien aller le plus loin possible et se retrouver à Marseille, lieu de la finale le 23 mai prochain, pour une quatrième finale dans la plus prestigieuse des compétitions continentales.