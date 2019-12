King Street va devenir seul actionnaire des Girondins de Bordeaux

C’était attendu. Le fonds d’investissement américain King Street, actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux (86,4 %), a signé un accord en vue de l’acquisition des parts restantes appartenant à GACP, a annoncé lundi le club bordelais.

Par cet accord, King Street «rachète la totalité des parts de General American Capital Partners (GACP), actionnaire minoritaire en raison des différences fondamentales au sein de la gouvernance du FC Girondins de Bordeaux», indique le club dans un communiqué.

«Le management, la direction, les actionnaires, les joueurs et les employés du club sont tous unis autour de ce projet afin de recréer un engouement au niveau local et développer une ambition au niveau international, a confié Frédéric Longuépée, PDG de Bordeaux. De même, le soutien de nos supporters et en particulier des Ultras est essentiel. Ces derniers font partie de l’âme du Club et sont importants à nos yeux. Ils soutiennent et portent l’équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous restons bien évidemment ouverts au dialogue avec eux.»

GACP, entité créée par l'homme d'affaires américain Joe DaGrosa et soutenu par son conseiller sportif portugais Hugo Varela, à l'origine du rachat des Girondins en novembre 2018, précise de son côté «qu'il a conclu l'accord avec King Street dans l'intérêt du Club et qu'il souhaite tout le succès possible au FC Girondins de Bordeaux dans ses compétitions à venir.»