Ligue des champions : Le PSG épargné, du lourd pour Lyon en 8e de finale ?

Le PSG et Lyon vont savoir. Les deux clubs français encore engagés en Ligue des champions vont connaître, ce lundi midi, leur adversaire en 8e de finale de la ligue des champions. Et des fortunes diverses devraient attendre Parisiens et Lyonnais.

Premier de sa poule au terme d’une phase de groupes parfaitement maîtrisée (5 victoires, 1 nul), la formation de Thomas Tuchel devrait hériter d’un adverse abordable. Même si avec le club de la capitale il ne faut jamais rien présager au regard de ses trois éliminations consécutives à ce stade de la compétition et qu’il serait préférable d’éviter Tottenham, finaliste l’an dernier et en regain de forme depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc, ainsi que l’Atlético Madrid de Diego Simeone.

Pour le reste, le Borussia Dortmund, Naples, Chelsea et l’Atalanta Bergame, présente pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, semblent à l’heure actuelle dans les cordes parisiennes. Mais la vérité de décembre n’est pas toujours celle de février. Et c’est d’autant plus vrai quand il s’agit de Paris.

Du côté de l’OL, l’affaire s’annonce plus que coriace. Qualifiés dans la douleur, le club rhodanien pourrait croiser la route de Liverpool, tenant du titre, ou du FC Barcelone, son bourreau la saison dernière déjà en 8e de finale. Mais aussi de la Juventus Turin, du Bayern Munich et Manchester City. Autant de prétendants à la victoire finale.

Seul Valence semble être à la portée des hommes de Rudi Garcia. Encore faudra-t-il élever considérablement leur niveau de jeu et retrouver un semblant de sérénité pour filer en quarts de finale pour la première fois depuis dix ans.