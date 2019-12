Ligue des champions : Lyon va devoir panser ses plaies avant la Juventus de Turin

Comme attendu, l’OL sera opposé à l’un des favoris à la couronne en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Gones seront opposés à la Juventus Turin selon le tirage au sort effectué lundi.

Après le FC Barcelone cette année, ce sera donc un autre gros morceau qui se dressera face aux Rhodaniens en février prochain. Si la tâche s’annonce évidemment compliquée, les Lyonnais tenteront tout de même de jouer crânement leur chance.

«Si nous nous sommes qualifiés, c’est pour affronter ce genre d’adversaire, a confié Rudi Garcia dans la foulée de ce tirage. Nous avons hâte d’y être pour relever un gros challenge très excitant. Nous savions que nous tomberions sur une très grosse équipe et que nous serions outsiders. Il faudra faire l’exploit pour aller en quarts de finale et nous ne nous présenterons pas en victime expiatoire. Nous ferons tout pour saisir notre chance. Il faudra être performant sur les deux matchs et en entier.»

Trois recrues cet hiver ?

Mais avant de penser à cette double opposition face aux champions d’Italie, l’OL va d’abord devoir se refaire une santé. D’abord sur le plan comptable où en championnat, ils ne parviennent pas encore à enchaîner les succès pour remonter au classement. Et surtout au niveau des joueurs.

En plus de Léo Dubois, l’infirmerie a accueilli dimanche Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Les deux joueurs, sûrement les meilleurs en ce moment du côté de Lyon, sont blessés pour plusieurs mois. Un coup dur quand on sait que le Néerlandais a qualifié à lui seul le club pour les huitièmes de finale (5 buts en 5 matchs disputés en C1).

Il y a du pain sur la planche pour la direction sportive rhodanienne qui va donc devoir trouver les meilleures solutions pour avoir une équipe des plus compétitives et tenter de surpasser le mur turinois puis d’aller chercher le podium en Ligue 1. L’hiver ne sera pas de tout repos.