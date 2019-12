Ligue des champions : quel adversaire pour Lyon en 8es de finale ?

Lyon a eu chaud. Mais le club rhodanien a décroché in-extremis son billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions grâce à son match nul arraché contre le RB Leipzig (2-2). Mais alors qu’une victoire leur aurait permis de terminer en tête de leur groupe, les Lyonnais devront se contenter de la deuxième place, qui pourrait leur réserver un adversaire coriace.

Et ils peuvent s’attendre à du costaud lors du tirage au sort (lundi 16 décembre). Les hommes de Rudi Garcia sont assurés de tomber contre un premier de groupe et les six potentiels adversaires font peur à voir.

Ils pourraient en effet hériter de Liverpool, qui n’est autre que le tenant du titre. Ou encore du FC Barcelone de Lionel Messi, qui avait sorti l’OL à ce stade de la compétition la saison dernière.

Mais également de la Juventus Turin, de Manchester City et du Bayern Munich. Seul le FC Valence semble abordable pour espérer rallier les quarts de finale pour la première fois depuis dix ans.

Les six adversaires potentiels de Lyon

Liverpool



Barcelone



Juventus Turin



Manchester City



Bayern Munich



Valence