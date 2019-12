Lyon vise trois internationaux tricolores

Les dirigeants lyonnais n’ont pas de temps à perdre. Avec notamment les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, indisponibles jusqu'à la fin de la saison, le club rhodanien va devoir s’activer pour se renforcer lors du mercato d’hiver, en perspective de la deuxième partie de saison et du 8e de finale de Ligue des champions contre la Juventus Turin.

«On va regarder le marché mais bien sûr on va bouger en janvier», a assuré Juninho. Et le directeur sportif de l’OL, seulement 8e de Ligue 1 avec six points de retard sur le podium, envisage même d’enrôler au moins un élément par ligne. «Pourquoi pas recruter un joueur par secteur, un défenseur, un milieu et un en attaque ? On va discuter pour voir s’il y a une bonne opportunité, pour équilibrer et amener des joueurs plus expérimentés, qui connaissent la compétition et qui sont capables d’apporter quelque chose au vestiaire», a ajouté le Brésilien, qui aurait déjà plusieurs noms en tête.

Et notamment trois internationaux français, dont deux champions du monde sacrés en Russie en 2018, selon Le Parisien. Le premier d’entre eux serait Thomas Lemar. Jean-Michel Aulas et les décideurs lyonnais suivraient avec attention la situation de l’ancien monégasque cantonné au banc des remplaçants à l’Atlético Madrid. Un retour en France pourrait lui permettre de se relancer en vue de l’Euro 2020. Tout comme Steven NZonzi dans une impasse à Galatasaray.

Prêté en août dernier par la Roma, le milieu de terrain a été suspendu en fin de semaine dernière pour une durée indéterminé par le club truc et pourrait être renvoyé en Italie en janvier. Une occasion à saisir pour l’OL, même si son rendement depuis le titre mondial est loin d’être convaincant.

La dernière cible lyonnaise n’est autre que Lucas Digne. Mais l’arrivée du latéral gauche risque d’être plus compliquée à conclure. Il sera difficile pour Lyon de convaincre Everton de laisser partir l’ancien lillois et parisien, élu meilleur joueur des Toffees par les supporters la saison dernière.