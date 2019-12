Coupe de la Ligue : Le PSG impitoyable avec Le Mans (4-1) et affrontera Saint-Etienne en quarts de finale

L’écart était trop grand. Le PSG a facilement écarté Le Mans, ce mercredi, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue (4-1) et affrontera Saint-Etienne en quarts de finale debut janvier.

Pour ce déplacement dans la Sarthe, Thomas Tuchel avait décidé de laisser au repos plusieurs titulaires habituels. Neymar, Thiago Silva, Keylor Navas ou encore Juan Bernant étaient restés dans la capitale. Tout comme les blessés Edinson Cavani, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe, ainsi que Julian Draxler (suspendu). Mais ces absences n’ont eu aucune incidence sur le scénario de la rencontre et une équipe parisienne, emmenée par Kylian Mbappé et Angel Di Maria, beaucoup trop forte pour le pensionnaire de Ligue 2.

Même si Marquinhos et ses coéquipiers n’ont pas eu à forcer leur talent pour faire la différence face à des Manceaux qui n’ont fait illusion qu’une vingtaine de minutes. Et sur l’une de ses premières occasions, le club de la capitale a ouvert le score sur une reprise à bout portant de Pablo Sarabia (21e) avant de tuer le suspense en deux minutes juste avant la pause par l’intermédiaire d’Eric Maxim Choupo-Moting (40e), qui a profité de la passivité de la défense mancelle sur un coup-franc rapidement joué, et de Mbappé (41e), qui a enchaîné un sixième match consécutif avec au moins un but après avoir été passeur sur la réalisation du Camerounais.

Angel Di Maria a lui aussi participé à la fête dès le retour de vestiaire (48e), bien aidé par une faute de mains de Pierre Patron. Les Manceaux ont néanmoins sauvé l’honneur grâce à Harisson Manzala (54e), mais la marche était beaucoup trop haute pour la formation sarthoise qui lutte pour son maintien en L2. «Il fallait être sérieux car les matchs de Coupe sont toujours dangereux. C’est ce qu’on a su faire en tuant le match assez rapidement», a confié Colin Dagba à l’issue de la rencontre.

Paris va désormais s’atteler à bien terminer l’année, samedi, avec la réception d’Amiens en championnat. Les hommes de Thomas Tuchel se tourneront ensuite vers la deuxième partie de saison qui promet d’être haletante avec notamment le 8e de finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (aller le 18 février, retour le 11 mars). Mais avant ils retrouveront Saint-Etienne au Parc des Princes en quarts de finale (7 ou 8 janvier).