Coupe du monde au Grand-Bornand : Martin Fourcade et les Bleus maitres à domicile ?

Le Grand-Bornand est en ébullition. Et prêt à frémir. Près de 60 000 spectateurs sont attendus, à partir de jeudi et jusqu’à dimanche, dans la station de Haute-Savoie, qui accueille la 3e étape de la Coupe du monde de biathlon, avec l’espoir de voir l’équipe de France briller.

Des Bleus étincelants depuis le début de la saison avec déjà cinq podiums pour les hommes, dont un quadruplé historique sur l’Individuel d’Östersund (Suède), et deux pour les dames avec une victoire pour Justine Braisaz. Difficile de faire mieux, alors leur leader Martin Fourcade connait une entame en dents de scie. Destitué la saison dernière par le Norvégien Johannes Boe, l’hommes aux sept gros globes de cristal avait affiché de belles promesses en Suède avant un week-end plus compliqué la semaine passée à Hochfilzen (Autriche).

Mais le Catalan reste confiant sur ses capacités à jouer les premiers rôles à la maison. «J’ai démontré à Östersund que j’avais encore cette volonté et l’envie d’être devant. La saison dernière m’a fait mal, mais j’ai retrouvé des sensations ainsi que la confiance que j’avais totalement perdue», a-t-il assuré.

Et il est surtout libéré d’une certaine pression grâce aux résultats de ses partenaires, devenus également ses concurrents. «Cela fait du bien de sentir que l’attention n’est pas uniquement focalisée sur moi aussi, a-t-il souligné. Ce qui s’est passé l’an dernier a créé des vocations chez mes coéquipiers.» Avec en tête Simon Desthieux, 3e et premier Français au classement général avec deux 2e places à Östersund (Individuel) et à Hochfilzen (sprint).

Mais il n’est pas le seul à s’être émancipé au sein de cette équipe. Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin ou encore Fabien Claude se sont eux aussi montrés à leur avantage et ont prouvé qu’ils pouvaient se mêler à la lutte. «On n’a jamais vu une densité pareille. Il y a une super dynamique extra dans l’équipe, ça nous tire vers le haut, s’est félicité Desthieux. Et cela nous tient à coeur d’être performant ici.» Comme ils l’ont fait jusqu’à maintenant.

Mais lui, Martin Fourcade et les autres devront comme à chaque fois dompter Johannes Boe, qui est lui aussi au Grand-Bornand presque comme chez lui. Le tenant du titre et solide leader du général, avec trois victoires en quatre courses, a remporté quatre épreuves sur cinq (2 en 2013, 2 en 2017). Et le Norvégien sera d’autant plus motiver emmagasiner les points avant de faire une pause en janvier pour la naissance de son premier enfant, même s’il a fait une croix sur le gros globe. «Avec six courses en janvier, ce n’est pas possible de gagner la Coupe du monde, aucune chance», a-til lancé. Aux Bleus d’en profiter pour s’installer au sommet.